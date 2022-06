L’iPhone 14 Pro Max pourrait être lancé avec une batterie plus petite que celle de l’iPhone 13 Pro Max

Cependant, la baisse de la capacité de la batterie ne risque pas de produire un déclin massif de l’autonomie, d’autant plus que la différence est plutôt mineure et qu’Apple peut toujours compenser avec davantage d’optimisations en termes de logiciels.

La plus grande surprise semble être l’ iPhone 14 Pro Max , qui pourrait être livré avec une batterie plus petite que le modèle qu’il remplace , évidemment si cette fuite est exacte.

Apple devrait lancer l’ iPhone 14 en septembre, et plus nous nous rapprochons de cette annonce très attendue, plus nous obtenons d’informations sur la gamme à venir. La dernière information en date provient de Weibo, où une fuite a publié ce qu’elle prétend être la capacité de la batterie de tous les modèles d’iPhone inclus dans la génération 2022.