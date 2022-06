Comment relier un smartphone Android à un PC Windows 11 avec Microsoft Connexion Mobile ?

Enfin, la barre latérale affiche le niveau de la batterie de votre appareil connecté et vous permet de régler certains paramètres de l’appareil et de contrôler les médias en cours de lecture.

L’onglet « Photos » ne nécessite pas non plus de configuration. Il affiche les récentes photos de votre appareil Android.

Vous accédez aux paramètres « Notifications de l’appareil et des applications ». Recherchez « Lien vers Windows » dans la liste et assurez-vous que « Autoriser l’accès aux notifications » est activé.