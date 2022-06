Un prototype du Pixel 7 Pro indique que le Tensor 2 pourrait être à la traîne

Malheureusement, cela pourrait signifier que le nouveau chipset Tensor sera à la traîne des chipsets phares actuels tels que le Snapdragon 8 Gen 1 ou le 8+ Gen 1, du moins sur le papier. Et, lorsque les nouveaux chipsets 2023 seront lancés, le Tensor 2 sera encore plus dépassé par ses rivaux .

Cela signifie en gros que Google opte pour des cœurs de CPU plus anciens , comme le Cortex-A78 et le Cortex-X1, pour fonctionner avec le Cortex-A55. Ces cœurs sont utilisés dans la puce Snapdragon 888, le chipset phare de l’année dernière que l’on retrouve dans la série Galaxy S21, par exemple.

Cela contredit d’autres rumeurs qui ont suggéré que Google optera les écrans de l’année dernière pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, mais nous devrons attendre et voir.

Tout d’abord, le groupe Telegram a appris que le Pixel 7 Pro bénéficiera d’une légère mise à niveau de l’écran . Le panneau que le Pixel 6 Pro utilise est le Samsung S6E3HC3, tandis que le Pixel 7 Pro utiliserait l’écran S6E3HC4 et il arborerait une résolution de 3 120 x 1 440 pixels (la même que celle du Pixel 6 Pro, soit dit en passant). Il est peu probable que le panneau plus récent signifie une grande amélioration des écrans des deux modèles, mais pourrait apporter quelques petits changements.

Un groupe Telegram de Google News a été contacté par une personne possédant un Pixel 7 Pro bricolé et aurait pu apprendre quelque chose sur la puce du smartphone à partir des journaux de démarrage, comme le rapporte Android Authority. L’info a été partagée sur le canal Telegram du groupe et divulgue quelques aperçus intéressants de la puce de seconde génération fabriquée par Google.