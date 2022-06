L’interface de Google Actualités pour les ordinateurs de bureau est remaniée

by

Google Actualités, un service d’agrégation d’actualités, a été remanié par la société, ce qui a donné lieu à une expérience plus personnalisable pour les ordinateurs de bureau.

Ce nouveau look permettra aux utilisateurs de se tenir au courant des nouvelles les plus importantes en leur proposant des articles de premier plan, des nouvelles locales et des sélections personnalisées en fonction de leurs intérêts.

Avec cette annonce, la société marque également la 20e année du service Google Actualités et réitère son engagement à travailler avec les éditeurs, les gouvernements et la société civile pour construire un avenir de l’information qui réponde aux nouvelles façons dont les gens recherchent et consomment l’information.

Tout d’abord, Google a placé la section « Actualités locales » en haut de la page, ce qui vous permet de les voir plus facilement. De plus, l’option de bouton de filtrage qui a été ajoutée vous permettra d’ajouter plusieurs lieux à votre section d’actualités locales, de sorte que vous ne manquerez jamais les actualités importantes concernant les villes et les villages qui vous tiennent à cœur.

De plus, avec la nouvelle section « Vos thèmes » sur la page d’accueil, les utilisateurs pourront personnaliser les sujets qui apparaissent.

Une information contextualisée

La section « Fact-checking » sur le bureau a été élargie pour fournir davantage de contexte à l’affirmation originale, ainsi que l’évaluation vérifiée des faits par des organisations indépendantes. Les utilisateurs pourront également trouver davantage d’informations sur les sources directement sur Google Recherche, dans la rubrique « À propos de ce résultat ». En outre, Google fournit également des informations supplémentaires sur les résultats de la recherche et vous permettra de vérifier la source et de voir ce que d’autres personnes disent sur un sujet.

Dans l’ensemble, je pense que le nouveau design de Google Actualités le fait ressembler davantage à la page d’accueil d’un journal qu’à une source agrégée comme un flux RSS. C’est un petit changement, mais il est le bienvenu.