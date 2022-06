L’excellent suivi du sommeil de Fitbit est sur le point d’être amélioré

Fitbit aide les gens à suivre les informations relatives à leur sommeil depuis plus de dix ans. Désormais, la dernière fonctionnalité incluse dans Fitbit Premium, le profil de sommeil (Sleep Profile), fournira des données personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil de tous. Auparavant, les appareils de Fitbit étaient capables de suivre les habitudes nocturnes telles que la durée du sommeil, le caractère réparateur et le sommeil paradoxal. Bien que ces informations puissent être utiles pour comprendre les habitudes de sommeil d’une personne, le profil de sommeil va aller beaucoup plus loin en suivant encore davantage de points de données et, ce qui est peut-être plus important, aidera les utilisateurs à comprendre comment interpréter ces données.

En plus de la durée du sommeil, du sommeil réparateur et du sommeil paradoxal, votre appareil Fitbit peut désormais suivre la variabilité de l’horaire de sommeil, le temps avant le sommeil profond et le sommeil perturbé. Les utilisateurs auront accès aux points de données individuels après chaque nuit, mais ne recevront aucune interprétation des informations avant la fin de chaque mois. Sleep Profile analysera ensuite les données, les comparera à celles d’autres utilisateurs et fournira un rapport complet sur vos habitudes de sommeil.

Avec ces informations en main, Sleep Profile sera en mesure de fournir un aperçu plus complet de toutes les facettes des habitudes de sommeil d’une personne. À partir de là, l’application fournit également des « conseils supplémentaires » sur la manière d’améliorer ces habitudes afin de réduire les risques pour la santé liés au sommeil, comme les problèmes cardiovasculaires et les troubles du fonctionnement cognitif. Ces conseils consistent en des suggestions simples, telles que la mise en place d’une routine plus cohérente à l’heure du coucher ou l’écoute d’un contenu de pleine conscience intégré à l’application Fitbit, afin de se détendre après la journée avant de se préparer à dormir. Les personnes doivent dormir avec Fitbit au moins 14 nuits par mois pour obtenir leur profil de sommeil.

Les profils créés par Sleep Profile sont basés sur différents animaux pour faciliter l’interprétation des données. Au fur et à mesure que les habitudes d’une personne changent (pour le mieux, espérons-le, si elle suit les instructions de l’application), les animaux changent de mois en mois. Fitbit tient à préciser qu’il n’y a pas d’animal « idéal » à représenter dans l’application, mais que chacun d’entre eux aide simplement les utilisateurs à comprendre comment est leur sommeil et comment il peut être amélioré.

L’équipe de recherche souhaitait donner aux gens davantage d’informations sur la façon dont ils dorment, explique Karla Gleichauf, chercheuse principale chez Google, qui a dirigé les recherches pour cette fonctionnalité. « Nous avons également été influencés par des choses amusantes, comme la conception de jeux ou les quiz Harry Potter sur la maison à laquelle vous appartenez », dit-elle. « Les gens aiment être catégorisés. Alors, nous nous sommes dit : “Je pense que c’est vraiment amusant” — c’est une autre sorte d’identité pour les gens ».

Un lancement le 4 juillet

Pour créer la nouvelle fonctionnalité de Fitbit, l’équipe de recherche a examiné les données relatives au sommeil d’environ 60 000 utilisateurs pendant un mois afin de créer les différents profils, explique Gleichauf. L’équipe a commencé avec 1 000 caractéristiques différentes et a testé divers algorithmes d’apprentissage automatique pour finalement se concentrer sur 6 catégories différentes de dormeurs. (Respectivement : girafe, ours, dauphin, hérisson, perroquet et tortue.) Les six groupes ont chacun des attributs distincts, comme le dauphin, qui est connu pour se réveiller plus facilement, et le perroquet, qui a tendance à avoir une heure de coucher constante.

Sleep Profile sera lancée le 4 juillet pour les abonnés Fitbit Premium et est compatible avec les appareils Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe et Inspire 2. À l’instar du logiciel de détection de la fibrillation auriculaire de Fitbit, Sleep Profile ne se substitue pas à une véritable consultation médicale.