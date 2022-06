Voici les présumés étuis officiels du Pixel 6a en Charbon et Sauge

L’abordable Pixel 6a de Google est maintenant officiel, mais pas encore officiellement. Le Pixel 6a a été dévoilé le mois dernier, mais il ne sera pas expédié avant le 28 juillet, bien que certaines personnes aient pu mettre la main dessus par des canaux non officiels et poster des vidéos d’unboxing détaillées de celui-ci. Google avait précédemment déclaré que le Pixel 6a obtiendrait des étuis en plastique comme le Pixel 6 et Pro, et aujourd’hui, un leaker a publié des images de deux d’entre eux.

Le Pixel 6a peut ressembler beaucoup au Pixel 6, mais comme les deux ont des dimensions différentes, leurs étuis ne seront pas interchangeables. Le Pixel 6a arbore le même look général que le duo de smartphones Pixel 6, mais il a un écran AMOLED de 6,1 pouces plus petit et sa barre de caméra horizontale n’est pas aussi haute et il y a un couvercle en verre oblong sur le dessus de ses objectifs.

Le smartphone a également été rendu moins robuste et, contrairement à ses homologues premium, il dispose de l’ancien verre Corning Gorilla pour la protection de l’écran et d’une coque arrière composite thermoformé 3D. Cela rend un étui d’autant plus important.

Max Jambor a publié des images de deux des trois étuis que Google vendra à la sortie du Pixel 6a. Le géant de Mountain View fabriquera vraisemblablement des étuis pour correspondre à chaque teinte du Pixel 6a, qui sera disponible en Galet (blanc grisâtre), Charbon (gris foncé/noir) et Sauge (vert-gris).

Jambor nous montre à quoi ressemblent les étuis vert et gris foncé, et comme ils sont basés sur le design de l’étui du Pixel 6, il n’y a pas de surprise. L’étui du Pixel 6 dispose d’une conception à double couche d’absorption des chocs avec des bords surélevés pour protéger l’appareil des rayures et des chutes.

Une coque encore écologique

La construction est telle qu’elle contribue à mettre en valeur le design du smartphone. Il est également écologique, fabriqué avec plus de 30 % de matériaux recyclés post-consommation.

Malheureusement, cela a été cité comme une raison de la dégradation de l’étui du Pixel 6 et 6 Pro, alors voici l’espoir que l’étui du Pixel 6a ne se détériore pas aussi rapidement. Sinon, les utilisateurs seront tentés de choisir parmi les meilleurs étuis tiers du Pixel 6a à la place, dont certains pourraient être moins chers que les étuis officiels qui devraient coûter 30 euros.