La nouvelle vidéo de déballage du Pixel 6a offre une comparaison avec le Pixel 6 Pro

Le smartphone abordable 2022 de Google, le Pixel 6a, a été dévoilé le 11 mai, mais les précommandes ne commenceront pas avant le 21 juillet et l’appareil arrivera sur les étagères le 28 juillet. En mai dernier, une vidéo officielle d’unboxing a brièvement fait surface en ligne, et une autre a été mise en ligne sur TikTok au début du mois. Une troisième vidéo de déballage est maintenant apparue sur YouTube.

Google a révélé à peu près tout sur le Pixel 6 a et a également montré à quoi il ressemble, mais la vidéo de prise en main nous donne un aperçu plus précis du smartphone. Le Pixel 6a présente une ressemblance frappante avec le Pixel 6 et il ne ressemble en rien au Pixel 5a de l’année dernière, qui semble presque daté par rapport aux nouveaux téléphones de Google.

Le smartphone a une barre de caméra horizontale pour loger les capteurs de la caméra, mais elle n’est pas aussi relevée que celle du Pixel 6 Pro et les objectifs ont été placés sous un couvercle en verre oblong. Contrairement aux précédents smartphones de la série A, le Pixel 6a ne dispose pas de la même caméra principale que ses grands frères plus onéreux. Le smartphone s’en tient à la caméra de 12 mégapixels de son prédécesseur au lieu d’adopter le capteur de 50 mégapixels du duo Pixel 6.

La caméra ultra-large de 12 mégapixels semble être la même que celle du Pixel 6 et Google a également déclaré qu’il reçoit la même caméra frontale de 8 mégapixels. Le smartphone aurait la même puce Tensor que les Pixel 6 et 6 Pro, ce qui lui permet de prendre en charge des fonctionnalités logicielles passionnantes comme la Gomme magique, Real Tone, etc.

Le Pixel 6a arbore un écran AMOLED de 6,1 pouces, et bien que cela ne soit pas évident dans la vidéo, il prend en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz plus lent que les smartphones haut de gamme de Google. Le poinçon dans l’écran a été déplacé au centre.

Des matériaux différents pour le design

Le Pixel 6 a et les Pixel 6 et 6 Pro plus haut de gamme ont également des matériaux de construction différents. Le Pixel 6 a un écran Gorilla Glass Victus et sa coque arrière est protégée par le verre Gorilla Glass 6 et le châssis est en aluminium. Le Pixel 6a, quant à lui, dispose d’une dalle Gorilla Glass 3 à l’avant et d’une coque en plastique composite thermoformé 3D avec un châssis en alliage tactile.

Le Pixel 5a est venu avec un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière et certains ont pu souhaiter un capteur physique sur le Pixel 6a également. C’est parce que le capteur d’empreintes digitales à l’écran du Pixel 6 est lent et buggé. La bonne nouvelle ici est que même si le Pixel 6a a adopté la nouvelle technologie, il a un capteur d’empreintes digitales à l’écran différent et dans la vidéo, il semble être assez réactif.

La prise casque a disparu, ce qui signifie que vous ne pourrez plus utiliser des écouteurs filaires avec le smartphone. Le Pixel 6a a une batterie de 4 410 mAh, plus petite que la batterie de 4 680 mAh du Pixel 5a, mais Google a assuré qu’elle durera aussi longtemps que le 5a. Le smartphone dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage et bénéficiera de cinq ans de support logiciel. Il vous coûtera 459 euros et sera disponible dans presque tous les principaux marchés.

Au cours de la conférence I/O où le Pixel 6a a été révélé, Google a également teasé les appareils phares Pixel 7 et 7 Pro, qui arriveront plus tard dans l’année.