Voici à quoi les 900 LEDs à l’arrière du Nothing phone (1) peuvent servir

De nos jours, il est rare de voir une nouvelle marque entrer dans le secteur des smartphones. Cela s’explique en grande partie par l’ampleur de la concurrence et la difficulté de différencier un smartphone de ses rivaux. Mais, Nothing n’a pas peur de relever le défi !

La startup technologique Nothing, propriété de Carl Pei, prépare depuis un certain temps déjà le lancement de son premier smartphone, le Nothing Phone (1). Même si le lancement officiel de l’appareil est prévu dans un mois, Nothing a tenté de créer beaucoup de buzz autour du modèle en utilisant des campagnes sur les réseaux sociaux et du contenu soutenu par des influenceurs. De plus, grâce à un flux constant de fuites officielles de la part de la société, nous avons maintenant une bonne idée de ce à quoi ressemble le Nothing Phone (1).

La semaine dernière, Nothing a posté des images du Nothing Phone (1) qui révélaient plusieurs LED. Cette semaine, le YouTuber Marques Brownlee a posté une vidéo qui révèle l’utilité des LED du Nothing Phone (1) à l’arrière.

Ce qui ressort de la vidéo, c’est que le Nothing Phone (1) présente de nombreuses caractéristiques de conception intéressantes centrées sur son panneau arrière. L’élément de design le plus évident est le fait que le panneau arrière est transparent. Il a déclaré qu’il y a un total de plus de 900 LED à l’arrière qui forment un motif. La lueur est appelée Flip to Glyph

qui est personnalisable.

La fonction Flip to Glyph allume les LED pour les notifications de messages et d’appels lorsque vous posez le smartphone face vers le bas

La lumière du milieu s’allume lorsque vous utilisez la charge sans fil ou inversée pour vos accessoires

Lorsque vous branchez le chargeur filaire, les LED du bas s’allument pour servir de barre de progression de la charge. Elle s’éteint au bout de quelques secondes pour économiser la batterie, mais elle se rallume lorsque vous touchez ou remuez le smartphone

L’ensemble des LED peut s’allumer lorsque vous prenez une photo pour éclaircir l’image. Il y a également un flash LED dédié à côté de l’appareil photo

Un voyant rouge distinct, situé dans le coin supérieur, sert d’indicateur d’enregistrement pour les vidéos

10 sonneries intégrées avec des motifs lumineux personnalisés pour chacune d’entre elles, afin que vous puissiez les associer à des contacts pour savoir qui vous appelle. Ces sonneries seront également personnalisables pour les notifications des applications

On voit même la face avant

Il est intéressant de noter que, même si MKBHD dit qu’il n’est autorisé à montrer au public que l’arrière du smartphone, il montre tout de même la face avant du Nothing Phone (1). Au début de la vidéo et lors de la présentation des paramètres pour les LED de notification, Marques montre la partie avant du smartphone qui révèle une caméra poinçonnée sur le côté gauche et de minces bords d’écran autour de l’écran.

Nothing s’est associé à StockX pour mettre aux enchères les 100 premières unités du phone (1) via DropX. La vente aux enchères de 48 heures est maintenant ouverte sur StockX.com. Au moment de la rédaction de cet article, l’offre la plus élevée s’élève à près de 2 558 euros.

Nous devrions connaître plus de détails sur le smartphone dans les semaines à venir, avant qu’il ne devienne officiel le 12 juillet.