Comment utiliser le gestionnaire de mots de passe Google sur l’écran d’accueil de votre smartphone ?

Il existe un gestionnaire de mots de passe Google intégré qui peut vous aider à créer des mots de passe uniques et forts pour chacun de vos services, mais jusqu’à récemment, il était difficile d’y accéder sur votre appareil Android. Ce n’est plus le cas. Vous pouvez désormais placer le gestionnaire de mots de passe directement sur votre écran d’accueil.

Il est essentiel d’avoir un gestionnaire de mots de passe sur votre smartphone ou votre tablette Android, car vous avez probablement de nombreux sites et services qui nécessitent un identifiant et un mot de passe pour y accéder.