WhatsApp facilite enfin le passage d’Android à l’iPhone

WhatsApp est sans aucun doute la plateforme de messagerie mobile numéro un, avec un grand nombre d’utilisateurs qui l’utilisent à la fois sur iPhone et Android. Mais jusqu’à récemment, passer d’une plateforme à l’autre sans perdre les données WhatsApp était un véritable casse-tête, car les données étaient perdues parce qu’aucun service de cloud commun n’était utilisé par Android et iOS.

Facebook a remédié à cette lacune l’année dernière en introduisant un moyen plus simple de passer d’iPhone à Android, et maintenant, la société publie une mise à jour analogue pour l’autre sens.

Mark Zuckerberg a annoncé que les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais transférer leurs données d’Android à l’iPhone. Le processus se déroule depuis l’application Migrer vers iOS, qui affiche désormais WhatsApp comme une option lors du transfert.

« Nous ajoutons à WhatsApp la possibilité de passer en toute sécurité d’un smartphone à l’autre et de transférer votre historique de discussions, vos photos, vos vidéos et vos messages vocaux entre Android et iPhone tout en maintenant un chiffrement de bout en bout. Il s’agit d’une fonctionnalité très demandée. Nous avons lancé la possibilité de passer de l’iPhone à l’Android l’année dernière, et nous ajoutons maintenant Android à l’iPhone », a annoncé Zuckerberg.

Inutile de dire que le processus a été conçu pour être aussi simple que possible, mais selon les données qui sont stockées dans votre compte WhatsApp, la migration pourrait prendre du temps. En effet, le transfert prend du temps, surtout si vous essayez de déplacer des gigaoctets de contenu multimédia, comme des vidéos.

Quelques informations à connaître

Mais en fin de compte, le fait de pouvoir transférer les données WhatsApp d’Android vers l’iPhone pourrait être une raison supplémentaire pour les utilisateurs de Google d’acquérir un iPhone, car la migration a jusqu’à présent été un véritable parcours du combattant. La nouvelle fonctionnalité est disponible aujourd’hui pour tous les utilisateurs sur Android avec l’application Migrer vers iOS.

En plus d’avoir besoin de l’application Migrer vers iOS, il y a quelques autres conditions que les utilisateurs doivent connaître. Votre iPhone doit fonctionner sous iOS 15.5 ou plus, et votre smartphone Android doit être équipé d’Android 5.0 ou plus. Vous devez également disposer de la dernière version de l’application Migrer vers iOS, de la version la plus récente de WhatsApp sur votre smartphone Android, et vos appareils Android et iOS doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

Une fois ces conditions minimales remplies, accédez à l’application Migrer vers iOS sur votre appareil Android.