Une approbation manuelle de l’administrateur pour rejoindre les groupes WhatsApp va être demandée

Depuis la fin de l’année dernière, WhatsApp a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer les groupes et les communautés sur sa plateforme. Plus tôt cette année, nous avons vu le géant de la messagerie appartenant à Meta ajouter le support de 32 utilisateurs pour les appels de groupe ainsi qu’une nouvelle interface utilisateur. De plus, nous avons vu la société tester une nouvelle fonction de sondage de groupe et la possibilité de quitter un groupe en silence.

Et maintenant, WhatsApp développe une autre fonctionnalité centrée sur les groupes qui permettra aux administrateurs de groupes d’approuver manuellement les adhésions.

Selon un récent rapport de WABetaInfo, la fonction d’approbation des adhésions par l’administrateur a été repérée dans la dernière version bêta 2.22.14.6 de WhatsApp Android. Avec cette mise à jour, WhatsApp a ajouté de nouveaux emojis non sexistes et une nouvelle fonctionnalité « Approbation de l’adhésion à un groupe » qui empêche les utilisateurs de rejoindre un groupe WhatsApp par un lien d’invitation sans l’approbation de l’administrateur du groupe.

Cette fonctionnalité se trouve dans les paramètres du groupe, d’où les administrateurs peuvent l’activer ou la désactiver pour leurs groupes WhatsApp. Une fois activée, les membres du groupe recevront une notification, annonçant que l’administrateur du groupe a activé « l’approbation de l’administrateur » pour rejoindre le groupe.

Vous pouvez voir un aperçu de la nouvelle fonctionnalité dans la capture d’écran ci-dessous.

En cours de développement

Après avoir activé la nouvelle fonctionnalité pour un groupe, les utilisateurs qui reçoivent un lien d’invitation pour rejoindre le groupe WhatsApp devront être approuvés manuellement par les administrateurs du groupe.

En fait, les administrateurs disposeront d’une nouvelle section dédiée pour gérer les demandes d’adhésion entrantes des utilisateurs sur la page d’information du groupe.

Quant à la disponibilité de la nouvelle fonction d’approbation de l’administrateur, WABetaInfo indique qu’elle est en cours de développement et qu’elle sera publiée dans une prochaine mise à jour.