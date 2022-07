Huawei va bientôt commercialiser un ordinateur quantique

Huawei a annoncé qu’elle allait désormais se plonger dans le monde des ordinateurs quantiques. Le géant chinois de la technologie a publié un brevet relatif à la puce et à l’ordinateur quantique.

Le brevet porte le numéro CN114613758A, un jeu de puces quantiques et un dispositif d’informatique quantique. Cela résout les problèmes existants de production de puces quantiques qui impliquent la complexité de la fabrication des puces quantiques et les faibles rendements des puces quantiques par rapport aux actuelles puces grand public existantes.

Avec ce nouveau type de puce quantique, il sera plus facile de l’assembler à l’avenir et il y aura davantage d’unités pouvant être produites avec des rendements plus élevés.

La liste des brevets énonce les principes fondamentaux du nouveau jeu de puces quantiques. D’une part, chaque sous-puce possède N quits, tandis que M sous-puces sont disposées à intervalles réguliers sur la surface du substrat.

De plus, la structure de couplage réalise l’interconnexion entre les M sous-puces. Enfin, la structure de suppression du mode de cavité est disposée au bord de chaque sous-puce et dans l’espace entre les M sous-puces. Ces structures sont utilisées pour augmenter la fréquence du mode de cavité de la puce quantique.

Ce n’est pas la première fois que le géant technologique travaille avec les théories quantiques. En janvier 2021, l’entreprise technologique chinoise a acquis un brevet de système, de méthode et de dispositif de distribution de clés quantiques.

L’avenir de l’informatique

L’informatique quantique est la prochaine génération d’informatique qui permet de décupler les vitesses d’Internet et de calcul. Elle est également connue pour être plus puissante et plus efficace que les ordinateurs actuels. Et, les puces quantiques seront l’avenir de l’informatique.

Nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades du développement des ordinateurs quantiques, mais avec ces derniers développements, nous nous en rapprochons. Dans ce cas, si Huawei réussit son programme d’informatique quantique, elle peut gagner une plus grande part de marché. Cette technologie peut changer la façon dont nous menons nos activités quotidiennes sur l’Internet, avec un nouveau niveau de sécurité. Plus encore, l’informatique quantique changera la manière dont nous faisons des affaires, dont nous communiquons et dont nous étudions, entre autres.

Les ordinateurs quantiques sont encore en cours de développement. Mais s’ils s’avèrent être une réussite, ils pourraient être la prochaine grande nouveauté dans le monde des ordinateurs. Ils pourront être utilisés à l’avenir pour des tâches plus complexes, comme l’exécution de prédictions en temps réel, les simulations et la création d’un monde.

La prochaine étape consiste à créer des ordinateurs quantiques pouvant être utilisés commercialement, et Huawei est sur la bonne voie pour y parvenir.