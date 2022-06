Microsoft lance officiellement Microsoft Defender sur Windows, macOS, iOS et Android

Microsoft a officiellement annoncé Microsoft Defender pour les appareils Windows, Mac, iOS et Android, quelques heures seulement après la fin officielle de la preview. Microsoft Defender pour les particuliers est donc disponible pour les abonnés à Microsoft 365 Personnel and Famille, et il est livré avec d’importantes fonctionnalités de sécurité qui sont censées ajouter une nouvelle couche de protection aux utilisateurs.

Alors que le géant des logiciels utilise le nom Defender pour sa protection antivirus depuis des années, cette nouvelle application Microsoft Defender multiplateforme est conçue pour les particuliers comme étant davantage un tableau de bord simplifié et centralisé qui exploite les logiciels antivirus existants ou offre des protections supplémentaires pour les appareils. Il est censé fournir un accès facile aux protections de sécurité non seulement sur l’appareil local, mais aussi pour tous les membres de la famille.

Ensuite, le tableau de bord fournit des informations essentielles sur les logiciels de sécurité en cours d’exécution sur le périphérique, car Microsoft Defender joue le jeu avec d’autres solutions antivirus telles que Norton et McAfee.

Il va sans dire qu’il offre également une protection contre les logiciels malveillants, et Microsoft affirme que l’application générera des alertes de sécurité instantanées, des stratégies de résolution et des conseils d’experts.

« Microsoft Defender est une sécurité en ligne simplifiée qui vous rencontre, vous et votre famille, là où vous êtes, en rassemblant plusieurs protections dans un seul tableau de bord. Il fournit une protection en ligne sur tous les appareils que vous et votre famille utilisez. Il offre des conseils et des recommandations pour renforcer davantage votre protection. Et, à mesure que vous élargissez votre empreinte numérique en ajoutant des membres de votre famille et des appareils, Defender grandit avec vous et maintient vos défenses à jour en utilisant une technologie de confiance », explique la société.

Une application très utile

« L’expansion de notre portefeuille de sécurité avec Microsoft Defender pour les particuliers est la progression naturelle et passionnante de notre parcours en tant qu’entreprise de sécurité ». L’application Microsoft Defender est disponible pour les abonnés à Microsoft 365 dès aujourd’hui, sur Windows, macOS, iOS et Android. « Elle a été façonnée à partir des réflexions et des commentaires de tant de familles et de personnes qui utilisent nos produits, et nous sommes très heureux de la rendre disponible aujourd’hui », poursuit la société.

La version preview qui était précédemment proposée pour les tests a déjà expiré, elle ne peut donc plus être utilisée sur les appareils où elle a été installée.

L’application semble être superflue pour beaucoup, mais elle sera utile pour ceux qui veulent protéger les membres de leur famille et plusieurs appareils dans un tableau de bord simple. Microsoft promet que d’autres fonctionnalités sont également en route.