Voici la série Vivo X80 lancée Chine avec des caméras Zeiss

Vivo a finalement rendu officielle la série X80 en Chine. La nouvelle série phare comprend le Vivo X80 et le X80 Pro. Tous deux sont équipés de caméras ZEISS, de la puce d’imagerie V1+ de Vivo, de la prise en charge des chipsets phares de MediaTek et Qualcomm, et bien plus encore.

Le Vivo X80 Pro adopte un nouveau design et présente une grande bosse circulaire pour la caméra arrière placée dans une dalle rectangulaire dans la partie supérieure. Outre le noir classique, il est proposé dans des coloris orange et bleu vif.

Le smartphone mise beaucoup sur les caméras. On retrouve le revêtement ZEISS T* qui réduit les images fantômes et la lumière parasite, ainsi que la présence de l’objectif en verre ultra-haute transparence. En plus de la marque ZEISS, plusieurs fonctions de la caméra méritent d’être essayées, comme le mode micro-gimbal, le mode portrait (même pour les photos en mouvement), le mode Night Portrait 4.0, le mode nuit amélioré, l’effet de lentille de portrait classique ZEISS, ZEISS Cinematic Bokeh, ZEISS Natural Color 2.0, time-lapse 3,0, et bien d’autres encore.

Il est accompagné d’un capteur Samsung GNV de 50 mégapixels avec OIS, d’un objectif ultra-large de 48 mégapixels, d’un objectif portrait de 12 mégapixels et d’un objectif périscope de 8 mégapixels avec un support OIS. La caméra frontale est de 32 mégapixels. L’ensemble de ce système est également doté du FAI V1+, qui utilise l’IA pour réduire le bruit, l’optimisation des effets d’affichage et l’insertion dynamique de trames MEMC.

Le X80 Pro est doté d’un écran Samsung AMOLED 2K E5 LTPO de 6,78 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1500 nits, une profondeur de couleur de 10 bits, etc. L’écran a obtenu 15 scores DisplayMate A+. Il est proposé en deux options de chipset : le Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme et le MediaTek Dimensity 9000. Les deux sont associés à une mémoire vive de 12 Go et à une capacité de stockage de 512 Go.

Le smartphone tire son jus d’une batterie d’une capacité de 4 700 mAh, avec un support de charge rapide de 80 W et la charge rapide sans fil de 50 W. Il y a un support pour un câble de charge rapide PD pour charger d’autres appareils compatibles avec l’USB Type-C. Il fonctionne sous OriginOS Ocean, basé sur Android 12. D’autres détails incluent la résistance à l’eau IP68, un capteur d’empreintes digitales à ultrasons incrusté à l’écran, des haut-parleurs stéréo doubles, un moteur linéaire sur l’axe X, un grand système de refroidissement VC et diverses fonctionnalités de jeu (GPU Fusion Super Score, Dynamic Power Saving), entre autres.

Côté connectivité, on retrouve la prise en charge du Wi-Fi 6, du port USB Type-C, du NFC, du Bluetooth version 5.3 (pour la variante MediaTek), et version 5.2 (pour la variante Snapdragon).

Vivo X80 : Spécifications et caractéristiques

Le Vivo X80 est le modèle standard, qui ressemble à la variante Pro, mais est livré avec des changements dans le département de l’écran et de la caméra, pas de certification IP68, et plus encore. Il dispose du même écran Samsung E5 AMOLED de 6,78 pouces, qui est incurvé pour ce modèle. L’écran prend en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de pointe de 1 500 bits, une gamme de couleurs étendue DCI-P3, et plus encore. Il est alimenté par un chipset MediaTek Dimensity 9000. Vous pouvez obtenir jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le smartphone abrite trois caméras arrière, dont une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX866 RGB (une première pour un smartphone) et OIS, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un objectif portrait de 12 mégapixels. Le tout est accompagné d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Il est possible d’utiliser le revêtement ZEISS T*, le mode nuit amélioré, ZEISS Cinematic Bokeh, ZEISS Natural Color 2.0, etc.

Il est soutenu par une batterie plus petite d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide de 80 W et une charge rapide sans fil de 50 W. Le câble PD pour charger d’autres smartphones est également présent. Le Vivo X80 fonctionne sous OriginOS Ocean, la surcouche basée sur Android 12. Les caractéristiques supplémentaires comprennent des haut-parleurs stéréo doubles, un moteur linéaire sur l’axe X, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, des fonctionnalités axées sur le jeu, un système de refroidissement liquide VC, et plus encore comme le X80 Pro.

Il est également proposé dans les mêmes options de couleurs que le Vivo X80 Pro.

Prix et disponibilité

Le prix du Vivo X80 débute à 3 699 CNY, tandis que le Vivo X80 Pro est proposé à un prix de départ de 5 499 CNY. Voici un aperçu des prix de toutes les variantes.

Vivo X80 Pro

8 Go de RAM + 256 Go de stockage (Snapdragon 8 Gen 1) : 5 499 CNY (≃ 780 euros)

12 Go +256 Go (Snapdragon 8 Gen 1): CNY 5,999 (≃ 855 euros)

12 Go +512 Go (Snapdragon 8 Gen 1): CNY 6,699 (≃ 955 euros)

12 Go +256 Go (Dimensity 9000): CNY 5,999 (≃ 855 euros)

12 Go +512 Go (Dimensity 9000): CNY 6,699 (≃ 955 euros)

Vivo X80

8 Go + 128 Go: CNY 3,699 (≃ 530 euros)

8 Go + 256 Go: CNY 3,999 (≃ 570 euros)

12 Go + 256 Go: CNY 4,399 (≃ 630 euros)

12 Go + 512 Go: CNY 4,899 (≃ 700 euros)

La série Vivo X80 est maintenant en précommande en Chine et sera disponible à l’achat à partir du 29 avril.