LG Display aurait l’intention de fournir les écrans pour le casque MR/AR d’Apple

Le casque de réalité mixte AR/VR d’Apple est attendu pour l’année prochaine, du moins selon les rumeurs les plus récentes. Aujourd’hui, un nouveau rapport provenant de sources qui ont parlé à The Elec apporte un éclairage supplémentaire sur l’entreprise qui pourrait produire les écrans pour le casque.

The Elec cite des sources anonymes pour annoncer la nouvelle. D’après les informations obtenues par le site web coréen, LG Display se prépare à développer et à fabriquer des panneaux Micro OLED pour le casque de réalité mixte d’Apple. Pour ce faire, LG Display va commander l’équipement de déposition nécessaire à la fabrication d’écrans Micro OLED.

Cependant, pour l’instant, le casque de réalité mixte de Cupertino pourrait utiliser la dalle Micro OLED de Sony pour son premier dispositif MR (réalité mixte). Selon la publication, l’écran extérieur (surnommé « indicateur ») sera équipé d’une dalle OLED classique. Celle-ci devrait provenir de LG.

La dalle Micro OLED que LG Display souhaite fabriquer sera probablement destinée à la deuxième génération du casque de réalité mixte d’Apple. La première génération n’est encore qu’une rumeur, mais voici LG qui se prépare pour la deuxième génération !

Mais qu’est-ce que le Micro OLED exactement ? Eh bien, sans trop se plonger dans les substrats et les diodes électroluminescentes, la différence entre les panneaux OLED conventionnels et le Micro OLED (parfois appelé OLED on Silicon ou OLEDoS) est que ce dernier monte l’OLED sur un substrat de silicium, au lieu du verre.

Un premier casque en 2023 ?

Et, pour ceux qui ne le savent pas, OLED signifie « diode électroluminescente organique ». En gros, l’OLED utilise un matériau organique (ses pixels, en bref) pour produire la lumière, et celle-ci peut être contrôlée pixel par pixel. C’est pourquoi les couleurs sont plus vives sur les écrans OLED que sur les écrans LCD (avec les écrans LCD, les pixels ne produisent pas la lumière eux-mêmes, le panneau a besoin d’un rétroéclairage pour présenter quoi que ce soit). On s’attend généralement à ce que l’OLED on Silicon, ou Micro OLED, soit davantage utilisé pour les appareils de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou de réalité mixte.

Selon de récentes rumeurs, Apple fera son entrée dans le secteur des casques de réalité virtuelle et augmentée en 2023. Des rumeurs antérieures ont révélé qu’Apple prévoyait des lunettes AR en 2025. Ces deux dispositifs seraient dotés d’écrans 8 K. Par conséquent, les fabricants d’écrans actuels se préparent à adopter et à fournir les futurs casques. Il sera intéressant de voir comment les fabricants d’écrans Micro OLED progressent et quelle société Apple choisira de fournir des écrans pour ses casques.