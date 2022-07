Microsoft apporte l’annulation de l’envoi à Outlook pour Mac

Nous avons tous fait l’expérience très humaine d’appuyer sur le bouton « Envoyer » d’un e-mail un peu trop hâtivement — envoyant un message comportant des fautes de frappe, des pièces jointes manquantes, des destinataires incorrects ou… pire. Pas besoin de paniquer ! Outlook pour Mac est là pour vous aider. Vous pouvez désormais utiliser la commande Annuler l’envoi pour annuler un message avant qu’il ne soit envoyé, ce qui vous donne plus de contrôle et de confiance sur vos communications.

Évidemment, elle ne fait pas de magie, puisque son seul but est de retarder l’envoi et de fournir à l’utilisateur une fenêtre de temps supplémentaire pour résoudre une potentielle erreur.