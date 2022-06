Microsoft abandonne Internet Explorer cette semaine

La plupart d’entre nous connaissent et ont utilisé le premier navigateur Web de Microsoft, Internet Explorer. Bien que le navigateur ait été l’un des premiers navigateurs Web disponibles sur le marché, il est devenu au fil du temps assez obsolète. Aujourd’hui, Microsoft s’apprête à le faire disparaître, et voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Après avoir abandonné la prise en charge de Microsoft 365 sur Internet Explorer en août 2020, Microsoft a annoncé le calendrier de retrait du navigateur Web l’année dernière. Comme l’a confirmé le géant de Redmond, la plupart des versions de Windows 10 cesseront de prendre en charge Internet Explorer à partir du 15 juin 2022.

Par conséquent, après la semaine prochaine, vous ne pourrez plus utiliser Internet Explorer et ceux qui l’utilisent encore seront redirigés vers le navigateur Edge. Microsoft a donné tous les détails sur l’impact du retrait d’Internet Explorer dans un article de blog officiel l’année dernière.

Maintenant, la mort d’Internet Explorer n’est pas une surprise car le navigateur Web avait du mal à rattraper ses concurrents tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, et même le navigateur Edge de Microsoft basé sur Chromium.

En conséquence, la société a intégré un mode IE intégré dans Edge et a encouragé les utilisateurs de Windows à passer à ce dernier avant de fermer l’application Internet Explorer native pour les ordinateurs de bureau.

Vous pouvez activer le mode IE

Il convient également de noter que même si l’application de bureau Internet Explorer 11 ne sera plus prise en charge par la plupart des versions de Windows 10, elle continuera à prendre en charge les anciennes versions de Windows telles que Windows 8.1, Windows 7 ESU, Windows SAC et Windows 10 IoT LTSC. En outre, les utilisateurs qui cherchent à utiliser IE sur des versions de Windows non prises en charge peuvent activer le mode IE dédié dans Edge Chromium pour charger les anciens sites Web et applications qui ne fonctionnent pas sur Edge ou d’autres navigateurs basés sur Chromium.

Vous pouvez consulter notre guide détaillé étape par étape sur la façon d’activer le mode IE dans Edge si vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez utiliser Edge ou passer à tout autre navigateur moderne sur votre ordinateur de bureau après la mort d’IE dans les prochains jours. N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur la fermeture d’Internet Explorer par Microsoft dans les commentaires ci-dessous.