Diablo IV a fait l’objet d’une fuite avec 43 minutes d’images de gameplay

Depuis lors, Blizzard a fait de son mieux pour dissiper toute inquiétude quant à la possibilité que Diablo 4 suive la même voie que Diablo Immortal et soit associé à un système de monétisation et de microtransactions de type mobile.

Au début de l’année, Blizzard a confirmé que Diablo 4 serait lancé sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S en 2023.

Selon PC Gamer , il semblerait qu’un utilisateur de Reddit connu sous le nom de iV1rus0 ait remarqué que les vidéos avaient été téléchargées sur un site de partage de fichiers et ait partagé le lien. Les images divulguées sont réparties sur deux vidéos d’une durée de 43 minutes et semblent provenir d’un flux Discord . Les vidéos sont marquées d’un filigrane, indiquant que les images proviennent d’une version de test privée avec un numéro qui pourrait identifier le testeur d’où proviennent ces images (aïe !).