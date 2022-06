Telegram annonce un nouveau plan Premium à partir de juin

Ce qui n’était qu’une rumeur il y a quelques mois est devenu en réalité la dernière : Telegram devient Premium. Le niveau gratuit restera disponible tel quel, mais un niveau payant sera également ajouté, offrant des fonctionnalités, des ressources et une vitesse supplémentaires.

Le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a déclaré que sa société allait introduire un niveau Premium ce mois-ci, mais il n’a fait aucune mention du prix. Les précédentes rumeurs faisaient état d’un possible abonnement de 5 dollars par mois pour ceux qui veulent Telegram Premium, mais l’information n’a pas encore été confirmée.

Ce que nous savons, c’est que toutes les fonctionnalités existantes resteront gratuites, et que même les utilisateurs qui ne sont pas abonnés à Telegram Premium bénéficieront de certains de ses avantages, comme la possibilité d’afficher des documents, des médias et des autocollants extra-larges envoyés par des utilisateurs Premium.

« Après avoir réfléchi, nous avons réalisé que la seule façon de permettre à nos fans les plus exigeants d’en avoir plus tout en gardant nos fonctionnalités existantes gratuites est de faire de ces limites élevées une option payante. C’est pourquoi nous lancerons ce mois-ci Telegram Premium, une formule d’abonnement qui permettra à chacun d’acquérir des fonctionnalités, une vitesse et des ressources supplémentaires. Il permettra également aux utilisateurs de soutenir Telegram et de rejoindre le club des premiers à bénéficier des nouvelles fonctionnalités », explique Durov.

L’ajout d’un niveau Premium vise à maintenir la gratuité des fonctionnalités existantes tout en offrant à ceux qui en veulent plus la possibilité d’acquérir ces fonctionnalités supplémentaires dont ils ont besoin, du moins selon Telegram. En plus de cela, un abonnement Premium permettra aux utilisateurs de soutenir l’application et de recevoir de nouvelles fonctionnalités avant ceux qui utilisent Telegram gratuitement.

Pas de publicité sur Telegram

Nous ne saurons probablement jamais si cette décision vise simplement à soutenir les ressources supplémentaires que Telegram dépensera pour ajouter ces nouvelles fonctionnalités ou si la société prévoit de gagner de l’argent pour payer ses factures.

L’essentiel est que même le PDG de Telegram estime que l’application « devrait être principalement financée par ses utilisateurs, et non par les annonceurs », ce qui implique que la quantité de publicités restera limitée.