Tout ce qui a été annoncé au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022

Après un State of Play étonnamment bon et un Summer Game Fest Kickoff décevant, c’était au tour de Microsoft d’entrer en scène et de mettre en avant les jeux à venir sur les plateformes et services Xbox.

Xbox a révélé une tonne de nouvelles excitantes lors du Xbox & Bethesda Game Showcase, allant d’un regard plus long sur Starfield à des nouvelles sur Overwatch 2 et Diablo IV. Pour cet événement, Xbox s’est uniquement concentré sur les jeux disponibles dans les 12 prochains mois. Au moins, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps.

Il s’agissait d’une vitrine importante pour Microsoft, qui devait confirmer ce qu’elle avait en réserve pour cette année et quels nouveaux jeux se profilent à l’horizon. Si les bandes-annonces et les annonces de jeux ont été nombreuses et passionnantes, rien ne m’a vraiment époustouflé. La présentation a néanmoins permis de dresser un tableau très clair de ce que les joueurs Xbox peuvent attendre d’ici à juin 2023.

Voici tout ce qui a été annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Diablo IV arrive l’année prochaine

Diablo IV sortira — enfin — l’année prochaine sur Xbox et PC. Au cours de la présentation, Blizzard a montré la capacité du jeu à coopérer sur le canapé et a présenté la cinquième et dernière classe : le Nécromancien.

Le prochain Forza Motorsport arrive avec plusieurs améliorations

Le nouveau Forza Motorsport sera doté d’un « nouveau niveau de réalisme » grâce aux capacités de ray tracing de la Xbox Series X. Parmi les autres changements, citons la modification de l’heure de la journée et des températures, la gestion des pneus et du carburant, la construction approfondie de voitures, etc.

Alors que beaucoup supposaient que le magnifique jeu de course Forza Motorsport serait lancé plus tard cette année, il ne sortira en fait pas avant le printemps 2023.

Hollow Knight: Silk Song est sur le point d’arriver

Hollow Knight: Silk Song, la suite très attendue du célèbre titre Hollow Knight, devrait être lancée le premier jour pour les abonnés au Xbox Game Pass. La bande-annonce montre les superbes graphismes et le gameplay du jeu de plateforme, mais il n’y a pas encore de date de sortie officielle.

Overwatch 2 sera gratuit

C’est officiel : Overwatch 2 sera gratuit et l’accès anticipé est prévu pour le 4 octobre. Le jeu proposera également un nouveau héros de tank appelé Junker Queen. Blizzard révélera plus d’informations sur le jeu lors d’un événement le 16 juin.

Le trailer de Starfield révèle les possibilités de construction de vaisseaux

Bethesda nous a enfin donné un aperçu plus long des capacités de création de personnages et de construction de vaisseaux dans Starfield, un jeu qui est en préparation depuis 2018. Le jeu de rôle d’exploration spatiale très attendu semble plutôt prometteur d’après le trailer.

Nous voyons un joueur explorer la lune de Kreet en l’an 2330 à la première personne. Il scanne et rencontre la faune, la flore et les minéraux locaux avant de combattre des pirates, avec un gameplay de tir beaucoup plus intense que tout ce que Bethesda Game Studios a fait auparavant. Ils se rendent ensuite dans la ville de New Atlantis et voient certaines des conversations du jeu en action. Todd Howard nous a ensuite montré un premier aperçu de la personnalisation extrêmement détaillée des personnages, du système de compétences, de la personnalisation des vaisseaux et des équipages, des vols et de la vaste galaxie du jeu. Starfield sortira en 2023.

La franchise Persona arrive sur Xbox

Xbox s’associe au développeur de Persona, Atlus, pour proposer Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal sur les consoles Xbox et sur PC. Persona 5 Royal sera le premier à arriver le 21 octobre.

Le pélican de Halo Infinite arrive dans Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator : 40e Anniversary, disponible dès maintenant, permet de faire voler le Pélican de Halo Infinite dans le jeu. Il comprendra également des partenariats avec le Smithsonian National Air and Space Museum « dans le cadre d’une collaboration unique en son genre ». De plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

Redfall arrive en 2023

Xbox a présenté une nouvelle version de Redfall, un jeu de tir à la première personne (FPS) en coopération dans lequel les joueurs doivent combattre des vampires dans la ville fictive de Redfall, dans le Massachusetts. Redfall, qui est développé par Arkane Studios, l’équipe derrière Dishonored, a fait sa première apparition à l’E3 l’année dernière.

Ark 2 avec Vin Diesel arrive en 2023

Nous avons eu un autre aperçu de Vin Diesel dans Ark 2. Le jeu de survie préhistorique se déroule sur la planète extraterrestre d’Arat et devrait arriver l’année prochaine sur Xbox.

L’extension Hot Wheels de Forza Horizon 5 arrive en juillet

Tout comme les précédents jeux Forza Horizon, Forza Horizon 5 recevra également un pack d’extension Hot Wheels qui vous permettra de construire et de courir sur des circuits personnalisés fabriqués à partir de pièces de circuits virtuels. L’extension, qui arrivera le 19 juillet, proposera également de nouvelles voitures, dont la Hennessey Venom F5 de 2021 et la Hot Wheels Deora II de 2000.

Minecraft se lance dans le jeu de stratégie avec Minecraft Legends

Minecraft a fait son apparition lors du salon Xbox, mais ce n’était pas avec une simple mise à jour. Au lieu de cela, Minecraft Legends est un nouveau spin-off de stratégie et d’action qui vous demande de « réunir le monde entier ». La bande-annonce montre des personnages à l’allure familière qui combattent des hordes d’ennemis à cheval et commandent leurs propres équipes.

Minecraft Legends sortira sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One en 2023.

Le jeu de stratégie Ara : History Untold annoncé par Xbox Game Studios

Oxide Games et Xbox Game Studios Publishing ont dévoilé un tout nouveau jeu de grande stratégie historique au tour par tour appelé Ara : History Untold. Il s’agit de l’une des rares bandes-annonces sans gameplay, mais elle présente un jeu qui englobe des siècles d’histoire et de nombreuses cultures. Il n’y a pas de date de sortie, mais nous savons qu’il sera disponible sur PC et sur Game Pass.

Hideo Kojima révèle le partenariat Xbox Game Studios

Au cours d’un segment consacré aux jeux japonais, Hideo Kojima est passé par le show pour confirmer le partenariat entre Kojima Productions et Xbox Game Studios. Il n’a pas vraiment montré son jeu, qui s’appellerait Overdose, mais cette annonce a de quoi perturber les joueurs qui associent Kojima à PlayStation à cause de Metal Gear Solid et Death Stranding.

Tout le reste :