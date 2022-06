IKEA annonce son tout premier disque vinyle, le OBEGRÄNSAD

IKEA, le conglomérat multinational d’origine suédoise, a annoncé le lancement du OBEGRÄNSAD, le tout premier tourne-disque de la société. Le lecteur de vinyle OBEGRÄNSAD a été développé par IKEA en collaboration avec la Swedish House Mafia, un supergroupe de musique house.

Le lecteur de vinyle a un design minimaliste et chic et fait partie d’une nouvelle collection destinée aux clients qui veulent produire de la musique, selon The Verge. La collection entière a été nommée OBEGRÄNSAD et comprendra plus de 20 articles créés pour rendre la maison d’un client adaptée à la production de musique.

Jusqu’à présent, IKEA a dévoilé trois articles de la collection OBEGRÄNSAD : le lecteur de vinyle, un fauteuil et un bureau avec deux supports d’enceintes intégrés.

Annoncés pour la première fois lors de la semaine du design de Milan 2022, ces articles seront disponibles dans les boutiques IKEA mi-2022. Aucun prix n’a encore été révélé, mais le revendeur a déclaré que le tourne-disque serait abordable.

Le lecteur de vinyle OBEGRÄNSAD sera alimenté par USB, et il disposera d’une aiguille et d’une cartouche remplaçables et d’un préamplificateur intégré de haute qualité.

Il faudra une enceinte filaire

Si vous cherchez une enceinte pour l’associer, elle est compatible avec l’enceinte ENEBY. Mais selon About Ikea, le lecteur de vinyle doit être branché à une enceinte filaire, car il ne fonctionne pas avec les enceintes Bluetooth. L’aiguille est fabriquée par Audio Technica, une entreprise japonaise connue pour la qualité de ses équipements audio.

Le designer d’Ikea Friso Wiersma a parlé du nouveau tourne-disque et a déclaré que le design solide lui donne « une grande présence dans la pièce », et que le disque en vinyle transmet la physicalité de la musique et « revendique l’espace ».

Swedish House Mafia a également parlé de la prochaine collection OBEGRÄNSAD et a déclaré que le design « favorise la création, la lecture et le plaisir de la musique ».