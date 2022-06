WhatsApp pourrait bientôt vous permettre d’exporter vos sauvegardes depuis Google Drive

La feuille de route 2022 de WhatsApp comprend une longue liste de fonctionnalités, qui sont très susceptibles d’arriver à tous les utilisateurs tôt ou tard. L’une de ces fonctionnalités que la plateforme de messagerie teste est destinée principalement aux utilisateurs d’Android. Il s’agira d’une option permettant d’exporter les sauvegardes de discussions depuis Google Drive.

Un rapport de WABetaInfo révèle que WhatsApp prévoit d’ajouter une nouvelle option permettant aux utilisateurs d’exporter les sauvegardes de discussions de Google Drive vers leurs appareils.

La section Sauvegarde sous les Paramètres devrait disposer de la nouvelle option « Exporter la sauvegarde », qui exportera toutes les discussions, photos, vidéos et fichiers de Google Drive.

L’espace sur le cloud de Google offre 15 Go de stockage gratuit et ceux qui comptent sur cet avantage peuvent trouver cette option très utile, car elle aidera à libérer de l’espace. Cette information vient après une précédente rumeur, qui suggérait que Google pourrait commencer à offrir un espace limité pour stocker les sauvegardes de WhatsApp en mettant fin à la prise en charge illimitée des sauvegardes. Cependant, aucune autre mise à jour sur ce sujet n’a été fournie pour le moment.

Une chose à noter est que cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et donc, prendra assez de temps pour atteindre tous les utilisateurs.

Un filtre de chat non lu

En plus de cela, WhatsApp a introduit le filtre de chat non lu pour la version bêta d’Android. Cela aidera les gens à trouver facilement les discussions non lues, qui ont tendance à se perdre au fur et à mesure que de nouvelles discussions apparaissent. Ce filtre était initialement testé pour la version bêta de WhatsApp pour ordinateur de bureau. Il y a des chances pour que ce filtre soit également disponible sur WhatsApp pour iOS. Le nouveau filtre rejoint les filtres existants comme Photos, Vidéos, Audio, et plus encore.

Vous devez savoir que les fonctionnalités susmentionnées font partie des tests et nous ne savons pas vraiment quand elles seront disponibles en tant que fonctionnalités officielles.