Meta a cessé de développer sa rivale de l’Apple Watch

Meta a déjà donné un aperçu des prototypes de dispositifs qui utilisent la technologie EMG pour permettre aux utilisateurs de contrôler une superposition AR d’un bureau, de taper sur un clavier virtuel et même de tirer une flèche d’un arc virtuel. Même si le projet de smartwatch a été annulé, les enseignements tirés de ce projet seront utilisés dans d’autres dispositifs portés au poignet qui sont actuellement en cours de développement. De plus, Meta aurait prévu de créer plusieurs smartwatches au cours des prochaines années, il pourrait donc s’agir d’un simple contretemps initial .

Selon le rapport, cette caméra secondaire aurait permis aux utilisateurs de prendre des photos lorsque le châssis de la montre était détaché des bracelets. Outre l’ensemble habituel de fonctionnalités centrées sur le fitness, tel que la mesure de la fréquence cardiaque, l’analyse de la respiration et le suivi des activités, la smartwatch de Meta était également équipée d’applications pour Spotify, WhatsApp et Instagram Stories.

Selon les images du prototype partagées dans le rapport, la smartwatch de Meta avait un écran en forme de cercle avec un profil plat et un boîtier en or. La première caméra de 5 mégapixels se trouvait à l’avant, positionnée dans une encoche au bas de l’écran. Une caméra plus puissante de 12 mégapixels était placée à l’arrière, contre le poignet de l’utilisateur.