Le ZTE Axon 40 Ultra et sa caméra sous l’écran s’exporte en France

ZTE s’est engagé à développer la caméra sous écran (UDC), et son dernier smartphone, le Axon 40 Ultra, en possède une nouvelle version installée sous son écran de 6,8 pouces. Ce smartphone étonnamment puissant a également un prix étonnamment raisonnable, et il sera disponible dans le monde entier dans un proche avenir.

Commençons par l’UDC. Grâce à une technologie intelligente et aux leçons tirées des versions précédentes, ZTE affirme que la caméra sous l’écran du Axon 40 Ultra prendra de meilleures photos, tout en veillant à ce que l’écran qui l’entoure soit plus clair. Les pixels de l’UDC de 16 mégapixels sont plus sensibles à la lumière et la nouvelle IA aide à minimiser le bruit, de plus la caméra réduira les reflets et le brouillard en temps réel, promettant « une clarté et une transparence améliorées de l’image ».

Les caméras sous l’écran ont eu un début de vie difficile, et même Samsung a eu du mal à produire quelque chose de correct sur le Galaxy Z Fold 3. Sur le Axon 40 Ultra, elle est placée en haut d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2 480 x 1 116 pixels, plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il présente une spectaculaire courbe de 71 degrés de chaque côté, ce qui lui donne un aspect sans bords, et rappelle des smartphones comme le Huawei Mate 40 Pro. À l’arrière, on trouve trois caméras de 64 mégapixels chacune.

La caméra principale de 64 mégapixels est rejointe par une caméra grand-angle de 64 mégapixels, plus une caméra téléobjectif de 64 mégapixels capable de prendre des images avec un zoom optique 5,7 x. Les caractéristiques comprennent la stabilisation d’image optique et électronique, l’enregistrement vidéo 8K, et divers modes, dont plusieurs pour prendre des photos du ciel nocturne.

Le tout est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 65 W.

À partir de 829 euros

ZTE ne mentionne pas le logiciel dans son communiqué de presse. ZTE ne vit plus dans l’ombre de ses précédentes restrictions, donc Google Play et Google Mobile Services devraient être de la partie. Cependant, on ne sait pas de quelle version il s’agira ni de quel engagement de mise à jour logicielle ZTE dispose à l’heure où j’écris ces lignes. On ignore également quelles bandes 5G le smartphone prend en charge dans le monde.

Qu’en est-il du prix ? Le ZTE Axon 40 Ultra coûte 829 euros en France pour le modèle de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 949 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En outre, il sera disponible à partir du 21 juin sur la boutique en ligne de ZTE. Le lancement mondial comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la plupart des pays d’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.