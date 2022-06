Xbox vient de révéler l’avenir des jeux vidéos : Game Pass, Windows 11 et Edge

Xbox vient de dévoiler une foule de nouvelles, toutes avec un objectif clair : construire la plateforme de jeu par excellence pour les 20 prochaines années. Dans le monde du jeu, 20 ans est l’équivalent de l’éternité, donc Microsoft voit certainement loin — mais il est difficile de nier que ses plans semblent passionnants.

Dans ses annonces, Xbox a réussi à couvrir beaucoup de choses, de l’extension de la portée de l’application Xbox à diverses annonces de cloud gaming, en passant par une intégration plus poussée avec Windows 11 et Microsoft Edge. Des améliorations sont également prévues pour le Xbox Game Pass, et si vous êtes un artiste qui aime s’exprimer, vous serez heureux d’apprendre les changements introduits par le Xbox Design Lab.

L’une des plus grandes étapes que Xbox a réussi à franchir cette fois-ci est le fait qu’elle apporte l’application Xbox aux Smart TV de Samsung. Cela signifie que vous n’aurez pas besoin d’une console pour jouer à vos jeux préférés, à condition d’avoir une Smart TV Samsung très récente et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Vous n’aurez même pas besoin de l’abonnement si vous n’avez l’intention de jouer qu’à « Fortnite », car ce titre arrive gratuitement. C’est énorme : les jeux sur console étant généralement joués sur un téléviseur, Xbox transforme essentiellement votre téléviseur connecté en un appareil de jeu sur le cloud avec très peu d’obstacles à franchir. Cette fonctionnalité sera disponible à partir du 30 juin.

L’accent mis sur le cloud gaming se poursuit dans le reste de l’annonce, soulignant à quel point Xbox essaie de rendre ses services accessibles mêmes à ceux qui n’ont pas de console ou un PC de gaming. Les joueurs peuvent donc jouer à divers jeux depuis le cloud sur toutes sortes d’appareils, y compris les smartphones et tablettes Apple et Android, les consoles Xbox, les PC Windows et, bientôt, les Smart TV de Samsung.

Xbox apporte de nouvelles fonctionnalités de jeu à Microsoft Edge

L’intérêt de Microsoft pour les jeux s’étend également à son propre système d’exploitation Windows 11 et à son navigateur Microsoft Edge. En tant que telles, de nouvelles améliorations de la Xbox et des jeux sont prévues pour les deux. Les jeux fenêtrés bénéficient de nombreuses optimisations, qui sont toutes actuellement testées dans le cadre du programme Windows Insider. Lorsque ces changements seront mis en œuvre, vous devriez constater une amélioration de la latence. Les utilisateurs de Windows auront également accès aux technologies Auto HDR et Variable Refresh Rate (VRR) lorsqu’ils joueront en mode fenêtré.

Microsoft ajoute également une nouvelle application de calibrage HDR qui facilitera le tri des couleurs sur votre écran HDR. Il ajoute également une fonction Barre de contrôle qui fournira aux utilisateurs une liste des derniers jeux joués, des raccourcis vers les lanceurs de jeux et un accès au Xbox Cloud Gaming sans souris ni clavier. Enfin, un widget Game Pass est ajouté, ce qui devrait simplifier la recherche de nouveaux jeux à jouer et la consultation des titres que vous avez déjà essayés.

Microsoft Edge recevra une nouvelle page d’accueil de jeu personnalisée avec tout ce que les joueurs aiment habituellement utiliser, y compris la bibliothèque Xbox Cloud Gaming et l’accès aux jeux ainsi que les flux en direct et les points forts des jeux. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité Amélioration de la clarté intégrée qui devrait rendre l’affichage plus net et plus HD lorsque vous utilisez Edge sur Windows pour le cloud gaming.

Les amateurs de jeux occasionnels sont également gâtés, avec un nouveau menu Jeux qui donne accès à des jeux gratuits tels que Microsoft Solitaire, Microsoft Jewel, Surf et Atari Asteroids. Il y a aussi un nouveau mode Efficacité qui améliorera les performances des jeux sur Windows 10 et 11 en réduisant simplement les ressources allouées au navigateur dès que vous lancez un jeu sur PC.

Microsoft a également annoncé une nouvelle alléchante concernant l’adhésion au Game Pass. À partir de 2022, l’entreprise espère permettre aux joueurs de jouer à des jeux qu’ils ont achetés en dehors de la bibliothèque Xbox Game Pass, tout cela grâce au cloud gaming. Il y a aussi le projet Moorcroft, un nouveau programme visant à aider les gens à découvrir de nouveaux jeux grâce à une série de démonstrations organisées.

Ce n’est probablement que le début des nouvelles Xbox que nous pourrons partager avec vous dans les jours à venir.