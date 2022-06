La nouvelle série Dell XPS 13 est équipée d’un processeur Intel 12e génération

Aujourd’hui, Dell lance la révision 2022 de son XPS 13 pour inclure les derniers CPU Alder Lake 12e génération d’Intel qui ajoutent plus de cœurs et une architecture hybride, tout en affirmant que la nouvelle version est son XPS 13 pouces le plus fin et le plus léger de tous les temps. Le nouvel ordinateur portable a une épaisseur de 13,9 mm et pèse aussi peu que 1,17 kg, par rapport aux 14,80 mm et au poids de départ de 1,2 kg de son prédécesseur pour un modèle sans écran tactile. Le nouveau XPS 13 est disponible à partir d’aujourd’hui aux États-Unis et au Canada, avec Windows 11 ou 949 dollars pour une édition Developer équipée d’Ubuntu 20.04 — aucune information sur le lancement en France à ce jour.

Le XPS 13 est passé d’un aperçu de l’avenir des ordinateurs portables lorsque Dell a introduit le design InfinityEdge avec des bords fins en 2015, à quelque chose de banal quelques années plus tard. Quoi qu’il en soit, il devrait être tout ce qu’un ordinateur portable Windows devrait être.

Afin d’éviter les accusations selon lesquelles la gamme n’évolue pas, Dell a un modèle XPS 13 Plus qui a démarré l’année avec une barre tactile, un clavier affleurant et des options de CPU de la série P légèrement plus puissantes, ainsi qu’un nouveau XPS 13 2-en-1 2022 annoncé aujourd’hui qui remplace l’ancien design fin et pliable par une tablette + clavier.

De l’extérieur, le nouveau modèle XPS 13 (9315) a une apparence analogue au XPS 13 (9310) alimenté par un CPU de 11e génération qui a fait ses débuts en 2020 avant d’ajouter une option d’écran OLED l’année dernière, mais les différences devraient apparaître dès que vous l’ouvrirez.

Dell affirme avoir « supprimé les étapes superflues, réduit les finitions et les matériaux » sur le nouvel ordinateur portable qui tire un trait sur l’intérieur contrasté pour mettre en valeur l’aluminium usiné CNC « soigné et haut de gamme » qui est désormais la star de l’ordinateur à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est un look familier, mais assez propre dans la finition en aluminium teintée de gris ou de brun, et espérons qu’il conserve le robuste design ainsi que les solides clavier et trackpad vus en 2020. D’autres touches comme le capteur d’empreintes digitales/bouton d’alimentation et les ports Thunderbolt 4 de chaque côté restent inchangées, mais il n’y a pas de prise casque sur l’ordinateur portable cette année.

Du meilleur sous le capot

Les changements les plus notables se trouvent à l’intérieur, et corrigent certaines des faiblesses de son prédécesseur. La disposition interne a été repensée pour inclure la plus petite carte mère de Dell, qui est 1,8 fois plus petit que le précédent modèle, faisant de la place pour des haut-parleurs plus grands et d’autres technologies. La fiche technique mentionne l’utilisation de cet espace pour une batterie plus grande. Il est également doté d’un seul ventilateur au lieu de deux.

Au lancement, Dell propose deux choix de processeurs à 10 cœurs, soit le i5-1230U ou le i7-1250U d’Intel avec la carte graphique Iris Xe, des choix de RAM de 8, 16 ou 32 Go et des SSD de 256, 512 ou 1 To. Selon Dell, le modèle i5 le plus économe en énergie pourrait diffuser Netflix en continu pendant 12 heures, ou 11 heures sur la configuration i7 la plus efficace, et jusqu’à 6 heures sur un modèle équipé de la puce i7, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 1 To et d’un écran 4K.

Diverses options d’écran, mais pas d’OLED

En ce qui concerne les écrans, il n’y a pas de nouvelle version équipée d’OLED disponible maintenant, avec des choix comprenant un écran tactile 4K UHD+ (3 840 x 2 400 pixels), ou full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) dans des configurations tactiles ou non tactiles. Cette année, il prend en charge le Wi-Fi 6E, mais la 5G intégrée est réservée à la prochaine version 2-en-1. L’aluminium du châssis est à faible teneur en carbone afin de réduire son empreinte carbone, tandis que le modèle de cette année est livré dans un nouvel emballage composé de « 100 % de matériaux recyclés ou renouvelables ».

La webcam est également mise à jour, séparant les capteurs infrarouges et RVB de manière à ce que la société affirme que vous soyez mieux vu en basse lumière, et alors que Dell a finalement placé la caméra au bon endroit il y a quelques années, elle est toujours limitée au 720p. Que cela soit vrai ou non, ce modèle ajoute également la technologie ExpressSign-In de Dell qui utilise un capteur de proximité en combinaison avec la webcam compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello pour détecter quand vous êtes devant l’ordinateur portable et vous connecter automatiquement, ainsi que le verrouiller quand vous vous éloignez ou réduire l’écran pour économiser la batterie pendant que vous regardez autre chose.