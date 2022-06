Plus besoin de Xbox, le Game Pass arrive sur les Smart TV de Samsung cet été

Ce partenariat représente un changement monumental pour Microsoft, le cloud gaming et l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Si les abonnés à Game Pass peuvent actuellement diffuser des jeux en streaming sur leurs appareils mobiles, ce sera la première fois que le Game Pass sera disponible en natif sur un téléviseur par une application comme Netflix. Toute personne possédant un nouveau téléviseur Samsung pourra jouer à des jeux de console comme Starfield depuis le cloud sans avoir besoin d’acheter un PC surpuissant ou une console . Cette facilité d’accès pourrait permettre à un plus grand nombre de personnes de se lancer dans le jeu, à condition de disposer d’une connexion Internet fiable, ce qui est actuellement le point noir de la technologie du cloud.

Lors du CES 2022, Samsung a annoncé qu’elle allait se lancer dans les jeux vidéo avec son Samsung Gaming Hub. Cette fonction, qui devrait être lancée sur les téléviseurs Samsung cet été, comprend des services sur le cloud comme Google Stadia et le GeForce Now. En partenariat avec Microsoft, le Xbox Game Pass rejoindra également le hub dès le lancement. Les joueurs n’auront besoin que d’un abonnement Game Pass Ultimate pour y accéder.