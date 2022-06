Le teaser de Stranger Things 4 Volume 2 laisse entrevoir la lutte finale

Les fans ont adoré la première partie de la quatrième saison de Stranger Things depuis sa sortie le 27 mai, les épisodes de conclusion devant être diffusés le mois prochain. Aujourd’hui, un tout nouveau teaser offre un regard intense sur ce que l’on peut attendre.

La première partie de Stranger Things saison 4 était extrêmement attendue, la précédente saison étant sortie il y a trois ans déjà. Cette longue attente ne se reflète pas dans la chronologie de la série, mais les personnages ont parcouru un long chemin au cours du temps écoulé. Avec des thèmes d’horreur forts, un cadre très années 80 et des moments intensément horribles, cette saison a été la plus effrayante jusqu’à présent, et elle contraste fortement avec les romances adolescentes et les amusants montages des précédentes saisons.

D’après ce nouveau teaser de Stranger Things, ce sera encore plus le cas avec les deux derniers épisodes.

Sans trop en dévoiler pour les fans qui n’ont pas encore parcouru la première partie de Stranger Things 4, une lutte finale se prépare pour le destin du monde. L’avenir de l’humanité dépend d’Eleven, qui affronte la malveillante Vecna. Mais dans la nouvelle bande-annonce de Stranger Things 4, Volume 2, Vecna nargue Eleven en disant : « C’est fini, Eleven. Tu m’as libéré. Tu ne peux pas arrêter ça maintenant ».

Comme si cela n’était pas assez inquiétant, il semble que certains de nos adolescents préférés soient directement dans la ligne de mire de Vecna. Pendant ce temps, Jim Hopper a découvert des choses inquiétantes en Russie. On dirait que des démogorgones ont été exposés. Mais jouer avec l’envers du décor est une très mauvaise idée. Ça finit toujours par vous retomber dessus.

Vivement le 1er juillet !

Il ne reste que deux épisodes de Stranger Things 4, mais les deux volets seront des longs métrages. À lui seul, le final de la saison devrait durer près de deux heures et demie, ce qui en fait un film de facto. On ne sait pas encore s’il conclura l’histoire ou s’il mènera à Stranger Things 5. Il ne reste qu’une saison à la série de Netflix, et de nombreux mystères n’ont pas encore été résolus.

La première de Stranger Things 4 Volume 2 aura lieu le 1er juillet, uniquement sur Netflix.

Bien que la longue pause entre les saisons en ait découragé certains et qu’ils se soient demandés si la série reviendrait un jour, elle est revenue en force. Lors de la première de la saison 4, Stranger Things a battu des records d’audience, plaçant même ses saisons précédentes dans le Top 10 de Netflix. Les épisodes publiés ont été largement très bien accueillis par les critiques et le public, avec quelques critiques mineures sur la durée des épisodes.