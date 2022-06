La France met en garde les entreprises contre l’utilisation de Google Analytics

Par défaut, Google Analytics partage les données des clients, en les transférant de l’UE vers les États-Unis . Cela permet à Google d’avoir accès aux données, et constitue donc une violation du RGPD. La CNIL a déjà envoyé des avis à certaines organisations, mais elle avertit toutes les organisations de procéder à des changements dès que possible. Ces changements peuvent inclure la modification du fonctionnement de Google Analytics, afin qu’il n’exporte pas de données vers les États-Unis, ou l’arrêt complet de son utilisation.

Contrairement aux États-Unis, l’UE dispose d’une législation complète en matière de protection de la vie privée, sous la forme du RGPD. Une décision de justice de l’UE de 2020 a établi que les fournisseurs américains de services sur le cloud ne répondent pas aux exigences du RGPD. On s’inquiète notamment du fait que les fournisseurs américains de services sur le cloud soient contraints de travailler avec les agences de renseignement et de leur remettre les données de leurs clients.