LastPass se passe de mot de passe pour la connexion au coffre-fort

LastPass a annoncé que les utilisateurs de son gestionnaire de mots de passe peuvent désormais se connecter à leur coffre-fort privé sans mot de passe principal.

Dans le cadre du nouveau système, les clients devront plutôt authentifier leur identité par le LastPass Authenticator, en utilisant la biométrie ou l’identification par empreinte digitale. La prise en charge des clés de sécurité physiques sera ajoutée à une date ultérieure. Selon LastPass, cette nouvelle fonctionnalité fait de son service le premier de son genre à proposer une authentification sans mot de passe.

L’authentification sans mot de passe présente un certain nombre d’avantages, notamment dans le contexte des gestionnaires de mots de passe, qui abritent un trésor d’informations personnelles et d’identifiants de comptes.

Le principal avantage est que les systèmes d’authentification basés sur la biométrie sont à l’abri du phishing, des attaques par credential stuffing et des risques de sécurité créés par la réutilisation des mots de passe (par exemple, les violations de données par des tiers).

LastPass prévoit également que l’introduction d’un moyen plus simple de se connecter (qui n’implique pas de taper et retaper le même mot de passe complexe) encouragera davantage de personnes à adopter les gestionnaires de mots de passe, réduisant ainsi les possibilités de détournement de comptes.

Disponible pour tous

Dans un premier temps, les utilisateurs devront toujours définir un mot de passe principal lors de l’ouverture d’un nouveau compte LastPass, mais l’objectif final est de passer à un système totalement sans mot de passe basé sur les normes FIDO à l’avenir.

« Dans la foulée des géants de la technologie et des fournisseurs d’identité qui dévoilent leurs plans pour activer le sans-mot de passe sur leurs systèmes d’exploitation, navigateurs Web, appareils et applications, LastPass est ravi d’être la première solution et le seul gestionnaire de mots de passe à permettre aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité et sans effort, de gérer les informations d’identification de leurs comptes et d’obtenir un accès instantané aux comptes utilisés au quotidien – sans jamais avoir à saisir un mot de passe », a déclaré Chris Hoff, Chief Secure Technology Officer chez LastPass.

“Bien que la mise en œuvre et l’adoption à grande échelle du sans mot de passe soit l’objectif ultime du secteur, il faudra des années avant que les gens fassent l’expérience d’une connexion sans mot de passe de bout en bout dans toutes les applications, mais LastPass vous y amène plus tôt”.

La nouvelle fonction sans mot de passe de LastPass est disponible à partir d’aujourd’hui et sera accessible à tous les utilisateurs, qu’ils soient abonnés à un service gratuit ou payant.