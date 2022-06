Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 bénéficieront d’importantes mises à niveau de la RAM

Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 peuvent être considérés sans risque comme les smartphones les plus attendus de cette année. Des fuites de design aux fuites de fiches techniques, nous avons vu de nombreuses rumeurs, et la dernière en date à rejoindre cette liste est le détail sur la mémoire vive (RAM) de ces deux smartphones pliables, qui peut voir quelques mises à niveau significatives. Et cela peut finir par augmenter les prix aussi !

SamMobile suggère que le Galaxy Z Fold 4 sera livré avec un stockage massif de 1 To, un peu comme le Galaxy S22 Ultra lancé plus tôt cette année. Ce sera une mise à niveau significative pour ceux qui cherchent davantage de stockage et viendra en plus des modèles de 256 Go et 512 Go de stockage. Ces deux options existent déjà pour le Galaxy Z Fold 3.

Le Galaxy Z Flip 4, quant à lui, est susceptible d’arriver avec 512 Go de stockage comme modèle haut de gamme. Ce sera le double du modèle de 256 Go de stockage du Galaxy Z Flip 3. Il est dit que le smartphone pliable sera proposé en trois options de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 ne prendront pas en charge de carte mémoire, comme leurs prédécesseurs. Une augmentation de la RAM pourrait également signifier une augmentation du prix. Alors que le Galaxy Z Fold 4 pourrait coûter jusqu’à 2 000 dollars pour l’option de stockage de 1 To, le Galaxy Z Flip 3 pourrait aller jusqu’à 1 100 dollars pour l’option de stockage de 512 Go. Cependant, il pourrait toujours commencer à 1 059 euros en France.

En dehors de cela, nous avons des détails sur leur design et leurs spécifications.

Quelques changements ici et là

Les deux smartphones pliables sont susceptibles de ressembler à leurs prédécesseurs avec des changements mineurs ici et là. Ils pourraient venir avec quelques mises à niveau sur le plan matériel. Cela inclut le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot, diverses améliorations de la caméra, des mises à niveau de l’affichage et une meilleure autonomie de la batterie. Le Galaxy Z Fold 4 devrait également prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour ses écrans intérieur et extérieur.

Cependant, vous devez savoir que ces détails sont actuellement des rumeurs et que Samsung n’a rien fourni de concret. Nous devrons attendre les détails officiels et cela pourrait arriver dans quelques mois, peut-être en août, qui est le calendrier de lancement prévu.