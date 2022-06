Le chipset Tensor 2 de Google devrait être fabriqué par Samsung

Après de grosses réflexions derrière des portes closes, la seconde génération de la puce Google Tensor, qui fera probablement ses débuts sur la série Pixel 7, serait provisoirement nommée Tensor 2.

Maintenant, on ne peut pas dire avec certitude que c’est exactement la façon dont les choses se sont passées au Googleplex ce jour-là. Mais, selon Android Authority, les attentes sont que Google travaille avec Samsung une fois de plus sur la deuxième génération de chipset Tensor qui sera produite par Samsung Foundry en utilisant son nœud de processus de 4 nm.

Habituellement, plus le nœud de processus est bas, plus la taille des transistors utilisés sur une puce est petite. Cela permet d’insérer davantage de transistors, ce qui rend la puce plus puissante et plus économe en énergie.

Le nœud de processus LPE de 4 nm qui devrait être utilisé pour fabriquer le Tensor 2 a déjà été utilisé par la fonderie pour construire le chipset Exynos 2200 qui équipe la gamme Galaxy S22 dans la plupart des régions du monde. Samsung a également utilisé le même nœud de processus pour fabriquer le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

La puce Tensor de seconde génération devrait être accompagnée d’une mise à niveau de l’unité de traitement Tensor (TPU) de la puce, qui combine les capacités d’IA de la puce avec son traitement audio et d’image. Cela permet à Google d’offrir des fonctionnalités à la série Pixel 6 telles que la Gomme magique, l’étonnant traitement des photos du Pixel et la traduction linguistique en temps réel disponible avec la fonctionnalité Traduction en direct.

Une puce très attendue

La Gomme magique est l’une des fonctionnalités les plus discutées de la série Pixel 6. Elle permet à l’utilisateur d’éliminer les personnes, les éléments et les objets indésirables et distrayants d’une photo sans utiliser d’onéreux logiciels tiers. Le mode interprète de Traduction en direct permet à Google Assistant d’agir comme un interprète numérique. Il traduit une phrase que vous venez de prononcer dans votre langue maternelle dans la langue de la personne assise à côté de vous.

Lorsque la personne répond dans sa propre langue, Google Assistant la retraduit en français et la prononce à voix haute. Personnellement, cette fonction et la Gomme magique sont deux des fonctionnalités qui m’ont impressionné lors du dévoilement des séries Pixel 6 et Pixel 6 Pro l’année dernière.