iOS 16 inclut une mise à jour majeure de l’application Mail

Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités majeures pour Mail qui rapprochent enfin l’application de messagerie de Gmail et d’autres clients de messagerie populaires.

L’écosystème iOS comprend de nombreuses applications de messagerie électronique dignes de ce nom, et la meilleure alternative à l’application Mail standard est probablement Outlook de Microsoft. Basée sur le client Accompli, Outlook est une application qui évolue en permanence, il n’est donc pas surprenant que son nombre d’utilisateurs ne cesse de croître.

Mais d’un autre côté, l’application Mail par défaut continue d’être un choix très populaire pour de nombreux utilisateurs d’iPhone. Et c’est la raison pour laquelle Apple continue de travailler à l’amélioration de l’expérience de Mail en ajoutant des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

iOS 16, par exemple, qui est la prochaine mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone à l’automne, va apporter plusieurs améliorations notables à l’application Mail. Par exemple, le géant technologique de Cupertino a annoncé lors de la WWDC que l’expérience de recherche sera complètement remaniée avec la sortie de la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone.

« Les utilisateurs peuvent désormais planifier l’envoi de leurs mails, et disposent de quelques secondes pour annuler l’envoi d’un mail avant qu’il n’atteigne la boîte de réception du destinataire. Mail détecte les omissions dans les messages, par exemple les pièces jointes manquantes, et les signale », explique Apple.

La fonctionnalité d’annuler un envoi est une fonction dont je suis un grand fan dans Gmail, et je l’ai utilisée plus souvent que je ne veux l’admettre pour m’éviter de partager une embarrassante faute de frappe.

D’autres nouveautés

« La fonctionnalité Remind Later peut, quant à elle, mettre en avant un message à une date et à une heure données, et les suggestions Follow Up proposent des rappels automatiques de suivi de conversations lorsqu’un mail reste sans réponse un certain temps ». Mail comprend également la plus grande refonte de la recherche, et utilise des techniques de pointe pour fournir des résultats plus pertinents, plus précis et plus complets. Les utilisateurs voient les e-mails, les contacts, les documents et les liens récents dès qu’ils commencent à rechercher des e-mails.

iOS 16 est déjà disponible en version preview pour les développeurs, tandis qu’une version bêta publique est prévue pour le mois prochain. Le déploiement sur tous les iPhone compatibles débutera à l’automne, très probablement en septembre, conformément au traditionnel calendrier d’Apple.