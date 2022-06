La comparaison d’étuis montre un Galaxy Z Fold 4 largement familier

Qu’obtenez-vous lorsque vous mettez côte à côte les étuis du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Fold 4 ? Apparemment, la seule garantie est une légère déception et beaucoup de familiarité.

Le célèbre informateur IceUniverse, dont les antécédents concernant Samsung sont presque impeccables, a partagé une juxtaposition des deux boîtiers sur Twitter. On pourrait penser qu’ils appartiennent tous deux au même appareil.

Au cours des deux dernières semaines, de nombreuses rumeurs concernant le très attendu Galaxy Z Fold 4 ont circulé sur la toile. Les plus fiables prédisent des améliorations tangibles au smartphone pliable de nouvelle génération de Samsung.

Néanmoins, tangible ne signifie pas nécessairement visible. Du moins, pas si l’on en juge par la photo partagée par IceUniverse. Certes, l’écran de couverture semble légèrement moins étroit et ses bords d’écran pourraient être un peu plus minces.

Cependant, à part ces petites modifications, le Galaxy Z Fold 4 restera probablement très familier. Du côté plus positif, il y a encore de la place pour la surprise étant donné qu’un certain nombre de raffinements anticipés ne peuvent pas être déduits des seuls étuis. La charnière pourrait bien être plus compacte et l’appareil dans son ensemble — moins encombrant que les précédentes générations. Pourtant, au vu de la fiche technique qui a fuité, les amateurs de smartphones pliables espéraient un peu plus de punch en ce qui concerne le design du Z Fold 4.

Focus sur le pli

À première vue, l’attrait du Galaxy Z Fold 4 dépendra en grande partie de l’état de son pli. Ce dernier est devenu le fléau de l’existence de la gamme Fold — et pour une bonne raison. D’autres fabricants ont trouvé le moyen de supprimer complètement le pli. Cependant, Samsung, le leader incontesté en matière d’appareils pliables, est quelque peu à la traîne.

Le Galaxy Z Fold 4 réussira presque certainement à capter l’attention du monde des smartphones lors de son lancement. La question est de savoir s’il aura les moyens de la conserver.