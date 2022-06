Beats connaît une croissance explosive, les AirPods toujours aussi populaires

L’iPhone 13 est le smartphone le plus vendu au monde, et l’iPad est la tablette la plus populaire au monde. L’Apple Watch, quant à elle, domine le marché des smartwatches, et de nouvelles données montrent qu’Apple domine également le marché des écouteurs sans fil.

Au total, 68,2 millions de véritables écouteurs et casques sans fil ont été expédiés au cours des trois premiers mois de 2022, selon les nouvelles informations de Canalys. Ce résultat représente une croissance saine de 17 % par rapport à douze mois plus tôt.

Apple est resté le premier fabricant et a été la seule marque du trio de tête à connaître une augmentation des expéditions, atteignant le chiffre impressionnant de 21,7 millions d’unités au cours du trimestre, soit une augmentation de 14 % d’une année sur l’autre.

La société à l’origine des AirPods et des casques Beats a pu s’assurer une part combinée de 31,8 % dans le monde, soit une légère baisse par rapport aux 32,6 % enregistrés au premier trimestre 2021, mais près du triple de la part de son concurrent le plus proche, Samsung. En ventilant les résultats d’Apple par gamme, le lancement des AirPods 3 semble avoir eu peu d’impact, les ventes globales d’AirPods restant relativement stables à 19,3 millions d’unités, ce qui équivaut à une croissance de 3 %.

La gamme Beats by Dre de l’entreprise a fait le gros du travail au dernier trimestre, la demande des produits Beats ayant connu une hausse exceptionnelle de 553 % en glissement annuel pour atteindre 2,4 millions d’unités. Canalys attribue ce succès aux écouteurs Beats Studio Buds et Beats Fit Pro.

Beats a une grande importance pour Apple

Malgré les rumeurs qui couraient il y a quelques années sur un éventuel abandon de la gamme Beats, Apple semble avoir réussi à utiliser sa sous-marque pour cibler un groupe différent d’utilisateurs, notamment ceux qui possèdent des smartphones Android.

Alors que les AirPods sont commercialisés spécifiquement pour les propriétaires d’iPhone, les écouteurs Beats les plus récents sont optimisés pour fonctionner à la fois avec Android et les iPhone. Apple est même allé jusqu’à utiliser un Galaxy S21 pour commercialiser (brièvement) les Studio Buds l’année dernière.

Samsung occupait la deuxième place derrière Apple au dernier trimestre. Il a réussi à expédier 6,5 millions d’unités au premier trimestre 2022, ce qui lui a permis de s’assurer une part de 9,5 % du marché mondial des écouteurs sans fil. Bien qu’il ait creusé l’écart avec Xiaomi, qui occupe la troisième place et qui a enregistré une baisse plus importante de 16 % avec des expéditions de 4,9 millions d’unités au cours du trimestre janvier-mars, les expéditions et la part de Samsung sont en baisse par rapport à l’année précédente. Au premier trimestre 2021, la société a réussi respectivement à atteindre 6,7 millions d’unités et 11,5 %. Le manque de lancement de nouveaux produits par Samsung a probablement joué un rôle dans ce déclin.

Un déclin à prévoir

Samsung et Apple s’affrontent principalement sur le marché des écouteurs haut de gamme, mais il semble que la plupart de la récente croissance se produise dans la catégorie des moins de 50 dollars, dominée par d’autres marques comme JBL et Skullcandy. Cette tendance croissante a contribué à la baisse du prix de vente moyen des écouteurs sans fil au premier trimestre 2022 — il est passé de 153 dollars au premier trimestre 2021 à 144 dollars au premier trimestre 2022 — mais il est possible que cette tendance s’inverse dans les mois à venir.

Comme le note Canalys, les écouteurs les moins chers seront probablement les premiers à subir le choc de la hausse des coûts et de l’inflation. La demande dans ce marché pourrait également diminuer plus tôt, car les personnes dont le budget est plus serré réduisent leurs dépenses plus rapidement.

Pour maintenir les niveaux de livraison actuels, Canalys estime que certaines marques pourraient essayer de cibler des segments de niche tels que les écouteurs sans fil pour le fitness et les écouteurs sans fil pour les joueurs.