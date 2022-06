Instagram teste des selfies vidéo alimentés par l’IA pour vérifier l’âge

Social Vouching: cette option vous permet de demander à des abonnés mutuels de confirmer votre âge. La personne qui se porte garante doit être âgée d’au moins 18 ans, ne doit pas se porter garante de quelqu’un d’autre à ce moment-là et doit respecter les autres garanties que nous avons mises en place. Les trois personnes que vous avez sélectionnées pour se porter garantes recevront une demande de confirmation de votre âge et devront répondre dans les trois jours.

La seconde option est encore plus intéressante : le vouching social. Les utilisateurs d’Instagram pourront demander à trois utilisateurs déjà vérifiés âgés de plus de 18 ans de se porter garants pour eux . Voici comment cela fonctionnerait :

Selfie vidéo : Vous pouvez choisir de télécharger un selfie vidéo pour vérifier votre âge. Si vous choisissez cette option, vous verrez des instructions sur votre écran pour vous guider. Après avoir pris un selfie vidéo, nous partageons l’image avec Yoti, et rien d’autre. La technologie de Yoti estime votre âge en fonction des traits de votre visage et nous communique cette estimation. Meta et Yoti suppriment ensuite l’image.

Télécharger votre pièce d’identité n’est peut-être pas le moyen idéal, et c’est pourquoi Instagram teste deux options supplémentaires — le selfie vidéo susmentionné et quelque chose appelé « vouching social ». La fonctionnalité de selfie vidéo s’appuiera sur des algorithmes d’IA pour deviner l’âge de la personne qui s’inscrit ou se connecte (Meta s’associe à Yoti — une société spécialisée dans la technologie de vérification de l’âge pour ce faire). Voici l’explication de Meta sur la procédure à suivre :

Instagram demande aux gens de saisir leur âge lors de leur première inscription, et l’âge minimum pour pouvoir créer un compte est de 13 ans (dans certains pays, il est même plus élevé). L’idée est de pouvoir adapter le contenu aux différentes tranches d’âge — en protégeant les adolescents (13-17 ans) des contenus préjudiciables.

Poursuivant son effort de vérification de l’âge et d’application de sa condition d’âge, cette semaine, Meta a annoncé que l’entreprise commence à tester de nouvelles façons de vérifier l’âge des utilisateurs d’Instagram aux États-Unis . Il y a un scénario spécifique dans lequel ces trois nouvelles options seront testées, et il s’agit de personnes célébrant leur 18e anniversaire.