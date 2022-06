Vivo travaillerait sur un chargeur rapide de 200 W

Actuellement, le Realme GT Neo 3 fait partie des smartphones avec la charge filaire la plus rapide au monde, et il prend en charge la charge rapide de 150 W. Avec d’autres fabricants de smartphones qui se joignent au jeu de la spécification, la charge rapide va certainement devenir plus importante dans les années à venir.

Vivo n’est pas le seul fabricant de smartphones à travailler sur une technologie de charge de 200 W. En fait, OPPO a fait la démonstration de sa technologie de recharge rapide SuperVOOC de 240 W au MWC 2022 plus tôt cette année. De plus, Xiaomi a également présenté sa technologie de recharge filaire de 200W en mai de l’année dernière.