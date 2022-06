WhatsApp est connu pour tester une pléthore de fonctionnalités avant de les proposer aux utilisateurs. Qu’il s’agisse de nouvelles fonctionnalités multi-appareils ou de réactions améliorées aux messages, nous pourrions voir beaucoup de nouvelles fonctionnalités cette année. Et maintenant, la plateforme de messagerie appartenant à Meta a été repérée en testant un nouveau filtre de chat pour les utilisateurs de bureau afin de les aider à organiser davantage les chats.

Selon un rapport de WABetaInfo, WhatsApp a déployé le filtre de chat non lu dans le cadre de sa dernière mise à jour de la version bêta de son client de bureau, portant le numéro de version à 2.2221.1. Ce nouveau filtre permet aux utilisateurs de différencier facilement les chats non lus sur la plateforme.

La fonctionnalité a été repérée juste à côté de la barre de recherche sur la version bêta de WhatsApp pour le bureau. Elle fonctionne comme n’importe quel autre filtre, en masquant les messages lus et en mettant en avant les discussions non lues. Il existe également un bouton permettant de supprimer le filtre en un seul clic. Vous pouvez voir l’aperçu du nouveau filtre non lu sur WhatsApp dans la capture d’écran jointe ci-dessous.

Il s’agit certainement d’un ajout bienvenu à la plateforme qui permettra aux utilisateurs de gérer facilement leur liste de discussions et de prendre connaissance des messages non lus qu’ils ont manqués auparavant. En fait, WhatsApp pourrait encore améliorer cette fonctionnalité en ajoutant d’autres options de filtre. Actuellement, l’application sur Android et iOS dispose de plusieurs filtres de chat, mais le filtre de chat non lu est toujours absent. Bien que l’on s’attende à ce qu’il arrive également aux utilisateurs mobiles.

Pour ce qui est de la disponibilité, le nouveau filtre non lu n’est actuellement disponible que sur la version bêta de WhatsApp pour le bureau. On ne sait pas non plus si WhatsApp va progressivement déployer la fonctionnalité, en commençant par certains bêta-testeurs, ou si elle la déploie à tous les testeurs. En outre, nous ne savons pas quand ou si le filtre va faire son apparition sur les applications mobiles de WhatsApp. Donc, je vous suggère de rester à l’écoute pour d’autres mises à jour concernant la même chose.