Comment regarder la WWDC 2022 d’Apple à 19 heures et à quoi s’attendre ?

Le coup d’envoi de la WWDC 2022 (Worldwide Developer Conference) d’Apple est prévu pour ce lundi 6 juin. Le géant de Cupertino présentera ses plateformes logicielles de nouvelle génération pour ses appareils, notamment iOS 16, iPadOS 16 et d’autres outils de développement. Si vous souhaitez assister à l’événement en direct, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, je vais décrire les différentes façons de regarder le prochain événement d’Apple en direct et les horaires de l’événement dans différents pays. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet !

La conférence annuelle des développeurs d’Apple (WWDC) est l’un des événements les plus attendus du secteur technologique. Cette année, comme d’habitude, l’entreprise devrait dévoiler les systèmes d’exploitation de nouvelle génération tels qu’iOS 16 et iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 et tvOS 16 pour ses appareils.

Bien qu’il y ait peu ou pas de chance qu’Apple révèle quelque chose sur son casque AR/VR et RealityOS, il n’y a aucun mal à espérer que ce soit le cas. En plus de ces nouveautés, Apple devrait proposer de nouveaux outils aux développeurs pour les aider à créer des applications, des jeux et des services plus immersifs pour différentes plateformes. Si vous souhaitez assister en direct à la WWDC 2022 le jour de son lancement, découvrez ci-dessous quelques-unes des possibilités qui s’offrent à vous.

Comment regarder la WWDC 2022 ?

Le moyen le plus simple de regarder le flux en direct du prochain événement d’Apple est de se connecter à la chaîne YouTube officielle de la société le jour de l’événement. Vous pouvez utiliser l’application YouTube sur vos smartphones ou vos téléviseurs connectés, ou simplement ouvrir la plateforme dans un navigateur Web sur votre ordinateur portable ou PC pour regarder le flux en direct.

Vous pouvez également programmer un rappel pour l’événement sur YouTube afin de recevoir une notification lorsqu’il commencera.

Si vous êtes un fan d’Apple et que vous souhaitez profiter de la WWDC 2022 sur l’un de vos appareils Apple, vous pouvez regarder le flux en direct sur le site officiel d’Apple en utilisant le navigateur Safari ou Google Chrome. Toutefois, il convient de mentionner que votre appareil devra fonctionner sous iOS 10 ou supérieur et macOS Sierra 10.12 ou supérieur.

Pour un PC ou un ordinateur portable Windows, vous pouvez utiliser le navigateur natif Microsoft Edge pour regarder le flux en direct sur YouTube ou vous rendre sur le site officiel d’Apple. D’autres navigateurs Web comme Chrome ou Firefox peuvent également être utilisés pour diffuser l’événement.

Vous pouvez également regarder l’événement Apple dans l’application Apple TV sur votre Mac, votre iPhone, votre iPad et vos téléviseurs Apple TV. Bien que le lien ne soit pas encore disponible, le flux en direct devrait apparaître dans la section « Regarder maintenant » de l’application le 6 juin. Il vous suffira donc d’ouvrir l’application Apple TV sur n’importe quel appareil pris en charge -> sélectionner la catégorie « Regarder maintenant » dans la barre de navigation inférieure -> sélectionner WWDC 2022 et cliquer/appuyer sur le bouton « Play ». Sinon, vous pouvez simplement utiliser la barre de recherche de l’application Apple TV pour rechercher l’événement WWDC 2022 et commencer à le regarder immédiatement.

Il est également confirmé qu’Apple diffusera son prochain événement virtuel WWDC 2022 dans son application Developer et sur le site Web Developer. L’objectif est d’étendre la portée de l’événement à tous les développeurs Apple du monde entier. Vous pouvez télécharger l’application Developer sur l’App Store ou vous rendre sur developer.apple.com le jour de l’événement pour le suivre en direct.

La WWDC 2022 sera diffusée en direct dans l’Apple Park de Cupertino, en Californie, le 6 juin à 10 heures, heure locale. Cela signifie que l’événement sera en direct ici en France à 19 heures le même jour.

Je couvrirais l’événement sur le BlogNT dès qu’elle sera en ligne.