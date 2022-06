L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro seraient équipés de SoC différents

La sortie de la série d’iPhone 14 est pour bientôt, et c’est cette période de l’année où les rumeurs et les fuites sur les prochains smartphones se multiplient également. Vous avez peut-être entendu dire que cette année, il y aura une différence de puce entre l’iPhone 14 et 14 Max d’une part, et l’iPhone 14 Pro et Pro Max d’autre part. 9to5Mac rapporte maintenant qu’une autre source corrobore cette info.

Plus tôt cette année, l’analyste industriel réputé Ming-Chi Kuo a lâché la bombe : selon son rapport, certains modèles d’iPhone 14 seront livrés avec la puce A15 Bionic actuelle vue dans la série d’iPhone 13. Il y a quelques jours, un rapport de TrendForce corrobore cette rumeur, affirmant que seuls les modèles Pro de l’iPhone 14 seront équipés de la puce A16 Bionic de nouvelle génération.

TrendForce indique dans son rapport que seuls les modèles de la série Pro recevront le dernier processeur, et nous sommes enclins à croire que cela signifie le A16 Bionic. D’autre part, le rapport indique que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max auront la puce A15 Bionic, mais avec 6 Go de RAM LPDDR4X au lieu de 4 Go.

Comme vous pouvez l’imaginer, les raisons de cette situation ne sont pas claires et il est fort probable que nous ne recevrons aucune explication d’Apple. Cependant, certains analystes pensent que le problème réside dans la pénurie de puces qui a touché l’ensemble de l’industrie technologique au cours des deux dernières années. Cela signifie que toute la chaîne d’approvisionnement pourrait être consacrée à la production des modèles iPhone 14 Pro.

Une chose importante à laquelle vous pourriez vouloir prêter attention : il existe actuellement deux versions différentes de la puce A15. L’une est dotée de 4 Go de RAM et d’un GPU à quatre cœurs et est utilisée dans l’iPhone 13 et 13 mini, tandis que l’autre version est dotée de 6 Go de RAM et d’un GPU à cinq cœurs et est utilisée dans l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Étant donné que tous les modèles de l’iPhone 14 seraient dotés de 6 Go de RAM, cela pourrait signifier que l’iPhone 14 et 14 Max recevront la puce A15 qui équipe les modèles iPhone 13 Pro.

Un simple changement de nom ?

Et une autre chose à garder à l’esprit, comme 9to5Mac le mentionne à juste titre : Apple pourrait décider de donner un nouveau nom à cette puce. Par exemple, la puce de l’Apple Watch Series 7 est à peu près la même que celle de la Series 6, mais elles portent des noms différents en raison de changements internes mineurs.

Ceci étant dit, comme j’aime à le dire, rien n’est officiel tant que ce n’est pas officiel, alors restez à l’écoute pour plus d’informations !