L'UE voterait en faveur des iPhone USB-C la semaine prochaine.

Toutefois, cette décision pourrait causer des problèmes à Apple , qui s’y est toujours opposé en invoquant des raisons telles que « l’étouffement de l’innovation et la production d’un tas de déchets électroniques ». La société a utilisé son chargeur Lightning propriétaire pour ses appareils, mais des rapports antérieurs ont laissé entendre qu’elle succomberait à ce que le monde de la technologie veut suivre et livrer ses futurs iPhone avec un port USB Type-C. L’iPhone 15 sera très probablement le premier.

Il est dit que la réunion pourrait également discuter de la possibilité d’inclure les ordinateurs portables dans la liste des appareils prenant en charge la norme USB Type-C . Si cette proposition, si elle est adoptée, concerne principalement la recharge avec fil, l’UE souhaite également inclure la recharge sans fil et vise à « l’harmoniser » d’ici 2025. Bien sûr, les pays de l’UE souhaitent une période plus longue pour ce changement, pour des raisons techniques.

Selon le rapport, « le trilogue de mardi prochain sera le deuxième et probablement le dernier entre les pays de l’UE et les législateurs de l’UE sur le sujet, une indication d’une forte poussée pour parvenir à un accord, les personnes ont dit ».

Un rapport récent de Reuters révèle que les législateurs et les pays de l’UE tiendront une réunion le 7 juin, qui conclura très probablement la proposition d’adopter l’USB Type-C pour les appareils . On s’attend à ce que la proposition soit en faveur de l’USB Type-C. Si elle est officialisée, les smartphones, les casques et même les tablettes devront commencer à être équipés d’un port USB Type-C pour la recharge.

Depuis des années, nous entendons parler de l’USB Type-C comme d’une norme pour les smartphones, les écouteurs et bien d’autres appareils, l’Union européenne ne cessant de pousser le mouvement. Mais nous sommes en 2022 et ce projet n’a toujours pas abouti. Cela pourrait changer, car l’UE serait prête à finaliser la norme de charge dans le monde entier.