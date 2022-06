Twitter pourrait bientôt vous avertir lorsqu’un tweet lié à une de vos recherches est publié

Twitter serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait vous aider à rester au courant de tous les sujets qui vous intéressent. Comme l’a remarqué Dylan Roussel, un développeur Android, le réseau social travaille sur un moyen de vous permettre de vous abonner à vos requêtes de recherche.

Lorsque vous vous abonnez à une requête, Twitter vous informe par des notifications push dès que de nouveaux tweets liés à votre question de recherche sont publiés.

Sur les captures d’écran tweetées par Roussel, nous pouvons voir qu’il s’est abonné à sa requête « Inware » grâce à un nouveau bouton intitulé « Search Subscribe ». Cependant, Roussel a également partagé que bien que son abonnement ait réussi, il n’a pas encore reçu de notification. Selon lui, étant donné qu’il s’agit d’un travail en cours, il se peut que la fonctionnalité ne soit pas entièrement fonctionnelle, ou que Twitter ait décidé d’ajuster l’application pour envoyer des notifications périodiquement afin d’éviter de spammer les utilisateurs avec un grand nombre de tweets.

Gardez à l’esprit que cette fonctionnalité est en cours de développement et qu’il n’y a aucune indication que Twitter la rendra disponible à tous ses utilisateurs.

Mais la vérité est qu’une telle option sera sans aucun doute très utile.

Twitter is working on a feature allowing you to subscribe to search results. Once subscribed, you’ll receive push notifications for Tweets about your search query! 🤯 pic.twitter.com/plTlt484oN

—Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 31, 2022