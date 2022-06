WhatsApp dispose déjà d’une fonctionnalité qui vous permet de supprimer un message envoyé par erreur. Ainsi, si un message a été envoyé à la mauvaise discussion, vous pouvez facilement le « Supprimer pour tout le monde » et cela rend les choses plus faciles. Et maintenant, elle prévoit d’ajouter une nouvelle fonctionnalité, qui vous aidera à annuler l’action lorsque vous supprimez un message par erreur et que cela n’était pas censé se produire.

WABetaInfo a récemment révélé que WhatsApp travaille sur une option d’annulation pour les messages qui ont été supprimés pour vous. Cela signifie que si vous sélectionnez l’option « Supprimer pour moi » et que vous voulez la modifier, vous aurez quelques secondes pour annuler cet acte.

Une capture d’écran partagée suggère qu’il y aura une option d’annulation en bas de l’écran si un message est supprimé, sur laquelle il sera possible de restaurer le message. Cette option est analogue à l’option d’annulation de diverses actions sur Gmail. Grâce à cette option, vous pouvez soit conserver le message, soit choisir de le supprimer pour tous dans une discussion de groupe ou individuelle.

Cependant, nous ne savons pas si cette fonctionnalité s’appliquera à tous les messages supprimés ou si elle vous permettra uniquement de restaurer un message qui a été supprimé pour vous. L’activer pour tous les messages supprimés est plus logique, car il y a des chances que l’on puisse supprimer un message par erreur et le retaper peut être fastidieux.

Cette fonctionnalité étant toujours en cours de développement, on ne sait pas quand elle sera disponible pour la version bêta et pour les utilisateurs en général. Il se peut donc qu’il faille attendre un certain temps avant qu’elle ne soit disponible pour les utilisateurs.

Modifier un message envoyé

En outre, WhatsApp teste également une autre fonctionnalité qui vous permettra de modifier un message envoyé. Cela sera utile si vous avez envoyé un mauvais message et que vous ne souhaitez pas le supprimer et le retaper. Cette fonctionnalité est également en cours de développement et il reste à voir quand elle sera disponible pour les utilisateurs.

En ce qui concerne les nouveautés, la plateforme de messagerie appartenant à Meta a récemment mis la main sur les réactions aux messages, la section Communautés, la possibilité d’ajouter jusqu’à 32 personnes à un appel vocal et la « limite de 2 Go » pour les médias. Comme elle teste de nombreuses fonctionnalités, nous nous attendons à ce qu’elles deviennent officielles d’ici la fin de l’année.