Tous les modèles de l’iPhone 14 pourraient disposer d’au moins 6 Go de RAM

Apple devrait lancer la nouvelle génération d’iPhone à l’automne, en supprimant l’iPhone mini et en introduisant un tout nouveau modèle de 6,7 pouces appelé iPhone 14 Max.

Mais selon une prévision de TrendForce, le géant de Cupertino prépare en fait encore plus de changements sous le capot de l’iPhone 14, notamment en termes de mémoire vive (RAM).

Tous les modèles d’iPhone 14, qu’ils portent ou non l’étiquette Pro, seront équipés de 6 Go de RAM, selon TrendForce, même si l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max utiliseront des modules LPDDR4X alors que les modèles Pro utiliseront des modules LPDDR5. Si cette information est authentique, alors les consommateurs auront certainement quelque chose de nouveau à attendre avec impatience. Depuis quelques années, le géant à la pomme croquée est généralement critiqué pour les capacités de mémoire de ses smartphones.

« Il convient de mentionner que la série d’iPhone 14 qui sera lancée par Apple au cours du second semestre de 2022 comprendra quatre nouveaux modèles. Plus particulièrement, et contrairement aux offres précédentes, seuls les processeurs les plus récents sont utilisés dans la série Pro. Outre la prise en compte de la stratégie de tarification des terminaux, cela peut également mettre en évidence les différences de positionnement sur le marché. Comme la hausse de l’inflation modifie le comportement des consommateurs, ce type de positionnement des produits devrait attirer davantage d’acheteurs », explique la société dans son analyse.

TrendForce affirme que l’iPhone 13 se vend toujours bien, l’entreprise expliquant qu’Apple continue de manger les parts de marché de Huawei.

Apple continue de vendre des iPhone comme des petits pains

« La série d’iPhone 13 a continué à bien se vendre et le nouveau SE3 a aidé le volume de production d’Apple à atteindre 60 millions d’unités au 1T22, réalisant une performance d’excellence par rapport à la même période de l’année dernière, avec une croissance annuelle de taux de 11,1 %, principalement en raison de la cannibalisation des anciennes commandes de modèles haut de gamme de Huawei tout en compensant les pertes subies par la suspension des ventes de smartphones en Russie en réponse à la guerre Russie-Ukraine », explique TrendForce.

« Les blocages chinois ont eu un impact négatif sur les performances opérationnelles des fonderies et de la chaîne d’approvisionnement. Heureusement, Apple se trouvait dans une période de transition entre les nouveaux et les anciens modèles au cours du 2T22 et, comme le 2e trimestre affiche normalement les performances de production les plus faibles de l’année, tout impact collatéral a été relativement limité ».

La gamme de l’iPhone 14 devrait être annoncée en septembre.