iPadOS 16 pourrait se vanter d’améliorations indispensables en matière de multitâche

À quelques jours de la conférence mondiale des développeurs d’Apple, les fuites et les rumeurs commencent à affluer sur les prochains projets de logiciels d’Apple. Les derniers modèles d’iPad Air et d’iPad Pro sont tous alimentés par la puissante puce M1 d’Apple, rivale d’Intel, mais beaucoup se plaignent qu’elle ne peut pas être utilisée à son plein potentiel à cause du système d’exploitation iPadOS. Apple a finalement décidé de faire quelque chose à ce sujet, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

Les utilisateurs d’iPad souhaitent depuis longtemps que les tablettes d’Apple offrent un multitâche analogue à celui d’un Mac et un véritable bureau. Il semble que ces souhaits soient sur le point d’être exaucés.

Selon le rapport, la prochaine version du système d’exploitation de l’iPad, iPadOS 16, fera en sorte que les tablettes d’Apple ressemblent davantage à un ordinateur portable qu’à un smartphone. La nouvelle version du système d’exploitation introduira une interface multitâche repensée qui permettra de voir plus facilement quelles applications sont ouvertes et de passer d’une tâche à l’autre.

La nouvelle version permettrait également aux utilisateurs de redimensionner les fenêtres des applications et offrirait de nouveaux moyens de gérer plusieurs applications simultanément. La refonte de l’interface de l’iPad serait l’une des plus importantes mises à jour annoncées lors de la conférence annuelle Worldwide Developers Conference qui débute la semaine prochaine.

À l’heure actuelle, vous pouvez soit exécuter des applications en plein écran sur l’iPad, soit exécuter deux applications côte à côte et lancer une version réduite d’une troisième application. iPadOS 16 introduira des fonctionnalités pour développer cette interface.

Une grosse attente à la WWDC 2022

Bien qu’Apple fabrique l’une des meilleures tablettes du marché, les concurrents d’Android ne sont pas loin. L’OS de l’iPad a besoin d’une énorme mise à jour depuis que les puces de la série M ont fait leur apparition dans les tablettes, il est donc grand temps d’introduire des fonctionnalités plus avancées.

Apple annoncera également de nouvelles versions logicielles pour ses autres appareils au cours de la conférence. L’une d’entre elles, qui a fait l’objet d’une attention particulière ces derniers temps, est l’option Always on Display d’iOS 16, qui vous permettra d’afficher des informations en un coup d’œil, comme l’heure et la date, même lorsque votre appareil est verrouillé. L’application Messages devrait être dotée de fonctionnalités de réseau social. L’Apple Watch devrait bénéficier d’un nouveau mode de faible consommation pour prolonger l’autonomie de la batterie.

Les nouvelles mises à jour seront probablement publiées en même temps que les nouveaux produits tels que la série iPhone 14, le prochain iPad Pro, l’Apple Watch Series 8 et les nouveaux Mac. Des versions bêta seront probablement disponibles dès la semaine prochaine afin de permettre aux développeurs de préparer leurs applications en conséquence.