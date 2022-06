WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de modifier les messages envoyés

Il reste à voir comment WhatsApp prévoit son option d’édition. Puisqu’elle est en cours de développement, il est probable que cela prenne un certain temps avant qu’elle ne soit disponible pour les utilisateurs bêta et généraux . L’option d’édition est également prévue pour les versions Android, iOS et de bureau de WhatsApp.

Il est suggéré qu’ il n’y aura pas d’historique des modifications pour voir toutes les versions modifiées du message . Cela dit, cette fonction pourrait être incluse dans la version finale de la fonctionnalité. De plus, nous ne savons pas si la fonction sera limitée dans le temps, comme c’est le cas pour l’option Supprimer un message. Pour ceux qui l’ignorent, la possibilité de supprimer un message après son envoi est limitée à une heure environ. Passé ce délai, le message ne peut plus être supprimé.

Le rapport inclut également une capture d’écran, qui montre comment l’option d’édition fonctionnera. Il est révélé que l’option d’édition s’affichera lorsqu’un message fera l’objet d’une pression longue. Cette option s’ajoutera aux options Info et Copier. Il vous suffira de cliquer sur l’option d’édition, de taper le nouveau message et de l’envoyer à nouveau. Vous pouvez y jeter un coup d’œil ci-dessous.