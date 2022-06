Google combine Meet et Duo en une seule application pour les appels vocaux et vidéo

Google a pris l’habitude de lancer, de modifier et finalement de supprimer des applications message, voix et vidéo tellement de fois que j’ai du mal à me souvenir de celles qui existent encore. Aujourd’hui, la société franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de communication confuse et fusionne ses applications d’appel vidéo Google Duo et Google Meet.

D’ici quelques semaines, l’application Google Duo reprendra toutes les fonctionnalités de Google Meet. Plus tard dans l’année, Google renommera Duo en Google Meet.

En d’autres termes, si vous avez déjà l’application Duo sur votre smartphone, elle se transformera lentement en une application Google Meet qui comprendra également les fonctionnalités existantes de Duo, notamment la possibilité d’appeler rapidement des contacts à l’aide de numéros de téléphone ou d’adresses électroniques. Votre historique devrait également être sauvegardé et vous n’aurez pas besoin d’installer une nouvelle application.

Mais bientôt, Google Duo aura également des fonctionnalités Meet qui vous permettront de :

Programmer des réunions vidéo

Personnaliser des arrière-plans virtuels

Utiliser le chat en réunion

Partager du contenu en direct

Afficher des sous-titres en temps réel

Organiser des appels avec un maximum de 100 participants

S’intégrer à d’autres applications, notamment Gmail, Google Agenda, Google Assistant et Google Messages

Si Duo était à l’origine une simple application permettant de passer rapidement des appels vidéo en tête-à-tête (d’où son nom), elle s’est ensuite étendue pour prendre en charge les discussions de groupe jusqu’à 32 personnes. À certains égards, l’ajout de fonctionnalités de Google Meet semble être la prochaine étape logique. Par contre, à d’autres égards, elle semble enlever une partie de la simplicité qui rendait Duo utile pour certaines personnes.

Une décision logique

Cela semble… déroutant, mais Google affirme que c’est la meilleure façon d’avancer. « L’application mobile Duo était très sophistiquée, surtout au niveau de son interface », explique Dave Citron, directeur des produits vidéo de Google. « Surtout sur les marchés émergents, où la connectivité réseau était rare ou très variable ». Sur le Web, c’est différent ; Meet est la plateforme Web beaucoup plus développée, c’est donc elle qui constitue la base du nouveau système combiné. Mais dans les deux cas, « l’idée est d’avoir 100 % de la fonctionnalité », a déclaré Citron, « des forces combinées, et aucun utilisateur laissé pour compte ».

Il s’agit d’un autre effort de Google pour unifier certaines de ses parties précédemment disparates, rendant la suite de services de Google plus cohérente. Cela dit, c’est de Google qu’on parle, donc ce n’est probablement qu’une question de temps avant que la société ne lance une autre application d’appel vidéo…