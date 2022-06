Le PSVR 2 ne devrait pas être lancé avant 2023

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie du PSVR 2, mais selon un analyste, la production de masse devrait bientôt commencer avec une sortie prévue début 2023.

Discutant du PSVR 2 dans un fil de discussion sur Twitter, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a affirmé que le nouveau casque VR de Sony entrera bientôt en production.

Il a déclaré : « Ma dernière vérification de la chaîne d’approvisionnement suggère que l’assembleur et plusieurs fournisseurs de composants du PSVR 2 commenceront la production de masse avec des expéditions d’environ 1,5 million d’unités dans [la seconde moitié de] 2022 ».

Poursuivant, Kuo déclare que Sony « pourrait le lancer au [premier] trimestre 2023, en fonction du calendrier de développement des titres de jeux PSVR 2“. Au-delà de cela, Kuo discute autrement des titres de lancement à venir, des mises à niveau du matériel et des fournisseurs de Sony. Vous pouvez retrouver l’intégralité du fil de discussion ci-dessous.

(1/5)

My latest supply chain check suggests that the assembler and several component providers of PS VR2 will start mass production with about 1.5M units shipments in 2H22. Sony may launch it in 1Q23, depending on the development schedule of PS VR2 game titles. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 30, 2022