Le Surface Laptop Go 2 est officiel avec un processeur Intel de 11e génération et un prix de départ de 669 €

L’entrée la plus compacte et la plus abordable de la gamme d’ordinateurs portables Surface de Microsoft — le Surface Laptop Go — est mise à jour avec une puce plus récente ainsi qu’une webcam et un système thermique « améliorés ». Le Surface Laptop Go 2 est propulsé par un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération (contre 10e génération dans le modèle précédent), avec des prix commençant à 669 € pour un modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Surface Laptop Go original a été lancé en 2020 comme une tentative de Microsoft de concurrencer les Chromebooks. Il avait un prix de départ plus bas que le reste de la gamme Surface Laptop et un écran tactile plus petit de 12,4 pouces qui conservait le rapport d’aspect 3:2 caractéristique de Microsoft (la résolution est de 1 536 x 1 024 pixels). Peu de choses ont changé pour son successeur, qui mesure seulement 27,8 x 20,6 x 1,6 cm et pèse 1,13 kg.

Cela dit, quelques modifications ont été apportées au Surface Laptop Go 2. Son prix de départ a augmenté, probablement parce que Microsoft a réduit la version de base qui était livrée avec seulement 64 Go de stockage. Au lieu d’utiliser 64 Go de stockage eMMC, la configuration de base est maintenant livrée avec un SSD de 128 Go, qui peut facilement être retiré si vous êtes intéressé. Il s’agit d’une mise à niveau importante, car le stockage SSD est beaucoup plus rapide que l’eMMC, et si vous possédiez le modèle de base original du Surface Laptop Go, vous allez certainement remarquer une différence. Les configurations de RAM sont les mêmes, avec des options de 4 Go et 8 Go pour les consommateurs, avec une configuration de 16 Go également disponible pour les clients professionnels.

Il est également disponible dans un nouveau coloris « Sauge » — nuance de vert foncé avec des touches de gris et de bleu, qui s’ajoute aux options préexistantes Bleu Glacier, Sable et Platine.

L’autonomie nominale de la batterie est passée de 13 heures à 13,5 heures, et l’ordinateur portable est également livré avec Windows 11. Le communiqué de presse de Microsoft se vante que le Surface Laptop Go 2 est doté « d’un système thermique amélioré et plus silencieux qui facilite la mise au point » ainsi que d’une « caméra HD améliorée ». Mais la résolution de la webcam reste de 720p, la même que le modèle précédent, ce qui suggère que ses mises à niveau concernent davantage le traitement de l’image que la résolution brute.

Un design plus modulaire

Microsoft a été de plus en plus axée sur la durabilité avec ses produits, et le Surface Laptop Go 2 est livré avec quelques changements qui rendent plus faisable de garder votre ordinateur portable plus longtemps. En plus du SSD amovible, vous pouvez désormais remplacer le couvercle AB (pour l’écran), le couvercle C (pour le clavier et le trackpad) et les pieds de l’ordinateur portable. Les composants de remplacement seront disponibles quelque temps après le lancement de l’ordinateur portable, mais il est bon de savoir que vous aurez la possibilité de réparer l’ordinateur portable plus facilement. La batterie peut également être remplacée par Microsoft ou par un fournisseur de services agréé.

Sinon, c’est un ordinateur portable très analogue à son prédécesseur. Il y a toujours un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, les ports sont les mêmes (un USB-A, un USB-C, une prise casque et un port Surface propriétaire pour le chargement), et il offre toujours un double microphone et le Wi-Fi 6. Il n’y a aucune mention d’un clavier rétroéclairé, qui était une plainte avec le premier Surface Laptop Go.

Tous les modèles d’ordinateurs portables sont équipés du même processeur Intel Core i5, mais plusieurs configurations de mémoire vive et de stockage sont disponibles. Les prix commencent à 669 euros pour un modèle grand public avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, et passent à 769 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 869 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les précommandes sont ouvertes aujourd’hui, et les expéditions devraient commencer le 7 juin.