WWDC 2022 : Apple pourrait lancer un nouveau MacBook Air coloré avec la puce M2

En octobre 2021, Apple a présenté les nouveaux modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des versions améliorées de la puce M1 basée sur une architecture ARM. Pendant ce temps, le MacBook Air, qui a reçu la puce M1 un an plus tôt, a également été spéculé pour obtenir un nouveau design avec de nouvelles couleurs pastel analogues à celles de l’iMac.

Les fuites autour du MacBook Air 2022 traînent sur Internet depuis un an, et la dernière fuite suggère qu’il pourrait être lancé dès la deuxième semaine de juin 2022 à la WWDC, avec la puce Apple Silicon de seconde génération.

Mark Gurman, de Bloomberg, a rapporté qu’Apple pourrait enfin dévoiler le nouveau design de son MacBook Air coloré, attendu depuis longtemps, lors de la WWDC 2022. Il ajoute que le MacBook Air sera équipé de la nouvelle puce M2 d’Apple, basée sur l’architecture ARM, qui sera une mise à niveau de la gamme actuelle M1. La mise à niveau du MacBook Air avec la puce M2 semble se profiler depuis le début de l’année 2021, mais elle a été fortement retardée en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement dues à la COVID-19 et à la pénurie mondiale de puced.

La fuite de Gurman corrobore la prédiction antérieure de l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, concernant le nouveau MacBook Air, qui a déclaré qu’il arriverait mi-2022. Notamment, le chipset M2 serait en production depuis avril 2021. En plus de s’appuyer sur la société taïwanaise TSMC pour produire les puces M2, il a été signalé qu’Apple s’approvisionne auprès de Samsung pour le flip-chip ball grid array (FC-BGA).

Enfin la puce M2 !

Les spécifications de la puce Apple M2 ont également été annoncées depuis un certain temps. Bien que l’incrément numérique puisse le suggérer, la puce M2 n’est pas censée succéder aux puces M1 Pro et M1 Max qui équipent la gamme MacBook Pro de 2021. Au lieu de cela, le silicium M2 est censé apporter des améliorations par rapport à l’ancienne puce M1, notamment des cœurs plus récents et plus efficaces.

Comme dans les précédents rapports, il semblerait que la puce Apple M2 soit toujours basé sur un processus de fabrication à 5 nm. Comme son prédécesseur, le chipset mis à jour serait doté de 8 cœurs de processeur, mais le nombre de cœurs de GPU a été porté à 10.

Selon un précédent rapport de Gurman, il est suggéré qu’Apple a testé les performances d’applications tierces sur 9 modèles de Mac différents utilisant quatre variantes du chipset M2. Il est rapporté que ces nouvelles machines comprennent le MacBook Air spéculé avec une configuration de CPU à 8 cœurs, un Mac Mini avec les mêmes spécifications que le MacBook Air, un Mac Mini avec une puce M2 Pro, et un MacBook Pro “d’entrée de gamme” (probablement le prochain modèle 13 pouces) avec la même configuration que le MacBook Air.

En outre, Apple testerait de nouveaux modèles de 14 et 16 pouces avec des puces M2 Pro et M2 Max, ainsi qu’un nouveau Mac Pro et un Mac Studio de seconde génération avec une puce M2 Ultra. Enfin, Apple pourrait également lancer un iPad Pro équipé du SoC M2.

Une nouvelle puce mais un nouvel écran

Outre la mise à niveau des composants internes, Apple travaillerait également sur un meilleur écran pour le nouveau MacBook Air. Tout d’abord, l’ancien écran LCD rétroéclairé par LED du MacBook Air sera remplacé par des écrans rétroéclairés par des Mini LED, tout comme l’iPad Pro 12,9 pouces (2021) et les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Outre l’amélioration de l’écran, il reste à voir si le prochain MacBook Air sera également doté de la technologie ProMotion d’Apple qui permet un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme l’iPad Pro. Il est probable que nous en verrons davantage dès le 6 juin 2022.